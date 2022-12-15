***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:30
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087514
BIST
15:415.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 53,37
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.119
15:4118,6469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:4119,8293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0701
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:411.066,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -15,23
|Açılış
|: 1.066,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:39
|EPLAS
|28,82
|35.542.666
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.957.442
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.507.468
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|476.922.388
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|264.282.796
|% -9,94
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|PAGYO
|32,02
|13.139.344
|% -5,27
|
|ENSRI
|31,66
|51.369.066
|% -3,77
|
|PGSUS
|467,10
|1.342.729.736
|% -0,62
|
|KZBGY
|27,32
|502.550.502
|% -0,65
|
|RALYH
|43,70
|476.922.388
|% -9,97
|
|OYAKC
|20,16
|443.552.729
|% 0,40
|
|ODAS
|11,29
|432.260.053
|% 2,73
|
|IHLGM
|1,36
|92.578.900
|% -3,55
|
|HLGYO
|6,01
|268.976.763
|% 2,91
|
|ODAS
|11,29
|432.260.053
|% 2,73
|
|OYAKC
|20,16
|443.552.729
|% 0,40
|
|PSGYO
|9,35
|183.986.150
|% 1,08
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6407
|18,6441
|% 0,12
|
|Euro
|19,8086
|19,8179
|% -0,41
|
|Sterlin
|22,8939
|23,0087
|% -0,79
|
|Frank
|20,0101
|20,1306
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-27,36
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,53
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.201
|7.249
|-79,00
|
|Yarım
|3.487
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,25
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,93
|-0,39
|
|B. Petrol
|82,71
|82,71
|0,01
|