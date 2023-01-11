***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:17
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099846
BIST
10:045.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 50,73
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.050
En Düşük
5.006
10:0418,7837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:0420,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0324
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:041.136,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.136,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:02
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|102.873.739
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,59
|26.626.536
|% 0,00
|
|ALFAS
|253,00
|70.376.440
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,00
|434.933.616
|% 0,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|102.873.739
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,59
|26.626.536
|% 0,00
|
|ALFAS
|253,00
|70.376.440
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,00
|434.933.616
|% 0,00
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% 0,00
|
|TTKOM
|22,28
|2.168.363.838
|% 0,00
|
|PGSUS
|454,80
|1.318.409.463
|% 0,00
|
|ENJSA
|31,26
|1.219.106.949
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% 0,00
|
|KATMR
|2,32
|299.557.427
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,90
|291.869.252
|% 0,00
|
|ODAS
|8,92
|874.890.856
|% 0,00
|
|TTKOM
|22,28
|2.168.363.838
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7782
|18,7818
|% 0,04
|
|Euro
|20,1837
|20,1958
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7792
|22,8935
|% 0,15
|
|Frank
|20,3041
|20,4264
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% -0,01
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|3,51
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,58
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.750
|15,00
|
|Yarım
|3.733
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|0,16
|
|B. Petrol
|79,63
|79,63
|-0,47
|