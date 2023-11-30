***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2023 16:34
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221192
BIST
'
18:057.949
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -60,73
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
7.912
En Yüksek
8.049
18:0528,8774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0520
|Açılış
|: 28,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9568
En Düşük
28,7532
18:0531,5824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1813
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,8655
En Düşük
31,4722
18:051.889,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -12,37
|Açılış
|: 1.889,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.883,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|294,25
|1.194.303.017
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|84.256.244
|% 10,00
|
|DIRIT
|8,03
|1.347.767
|% 10,00
|
|MMCAS
|10,12
|3.971.520
|% 10,00
|
|TURGG
|517,00
|23.528.173
|% 10,00
|
|DAPGM
|36,76
|1.638.872.947
|% -9,99
|
|LIDER
|175,80
|17.689.302
|% -9,98
|
|DOFER
|35,02
|146.343.181
|% -9,97
|
|AVHOL
|41,00
|552.889.064
|% -9,97
|
|SMART
|33,28
|27.223.872
|% -9,96
|
|THYAO
|251,00
|7.987.385.466
|% -1,57
|
|ISCTR
|21,44
|3.757.328.185
|% -2,28
|
|SASA
|49,88
|3.660.274.768
|% -2,39
|
|AKBNK
|33,64
|3.446.759.990
|% -0,83
|
|ASELS
|48,84
|3.191.309.670
|% 1,75
|
|ISCTR
|21,44
|3.757.328.185
|% -2,28
|
|EKGYO
|7,37
|1.180.999.607
|% -0,41
|
|ODAS
|10,93
|1.728.638.631
|% -5,61
|
|YKBNK
|19,10
|2.555.647.991
|% -1,24
|
|ZOREN
|5,09
|581.575.820
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8745
|28,8774
|% -0,18
|
|Euro
|31,5570
|31,5824
|% -0,57
|
|Sterlin
|36,3525
|36,5348
|% -0,67
|
|Frank
|32,8580
|33,0560
|% -0,29
|
|Riyal
|7,6709
|7,7094
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,05
|25,08
|% 0,66
|
|Platin
|924,19
|928,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,02
|1.028,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,75
|83,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,64
|2.032,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVHOL
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 41.32 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 329, 165 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, SASA, TOASO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 03 kaybederek (% -1.05 ) 6, 996
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, EKOS, SELGD, BRMEN, DIRIT, BURVA, VBTYZ, YGYO, BINHO, SAMAT
-
17:58
EUKYO, SAMAT, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında