***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2023 11:40
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223445
BIST
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12:197.835
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,66
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1928,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1931,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1073
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:191.891,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.891,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:19
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|11.228.391
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,40
|394.118.506
|% 6,96
|
|MRSHL
|2.138,00
|211.661.077
|% 6,79
|
|IZFAS
|10,76
|53.296.158
|% 6,53
|
|SAMAT
|62,45
|74.155.447
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.842.898
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|HUBVC
|10,28
|98.472.856
|% -7,72
|
|THYAO
|253,25
|2.679.153.177
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,00
|1.382.580.013
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.361.687.866
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,54
|1.332.222.803
|% -4,31
|
|SASA
|48,90
|1.276.180.063
|% 1,87
|
|EKGYO
|7,44
|622.563.398
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,54
|1.332.222.803
|% -4,31
|
|ISCTR
|22,08
|1.361.687.866
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|91.842.898
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|197.055.571
|% -0,41
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9203
|28,9293
|% 0,06
|
|Euro
|31,2161
|31,2441
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,2439
|36,4256
|% 0,13
|
|Frank
|32,9632
|33,1617
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6887
|7,7272
|% 0,05
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,95
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|897,18
|899,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,89
|953,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,05
|75,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,19
|2.031,48
|% 0,66
|