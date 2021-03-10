***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
10.03.2021 18:43
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerji Santrali
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
10/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
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İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesi 36 ilde 74 yarışmada 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere ve yarışmalara göre farklı tarihlerde açılan başvuru alımları devam etmektedir. Bu kapsamda şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. bugün Elazığ - 1 (10 MW), Ankara - 2 (20MW), Batman - 2 (15 MW) ve Burdur - 2 (15 MW) yarışmalarına yaptığı 60 MW lık başvuru ile 10 Mart 2021 tarihi itibariyle toplamda 80 MW başvuru gerçekleştirmiştir. 8-12 Mart arasında devam eden YEKA GES-3 İhalesine kalan yarışmalar için de başvurularımız devam edecektir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916961
BIST