***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGüneş Enerji Santraliİhaleyi Açan TarafT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi10/03/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesi 36 ilde 74 yarışmada 8-12 Mart 2021 tarihleri arasında illere ve yarışmalara göre farklı tarihlerde açılan başvuru alımları devam etmektedir. Bu kapsamda şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. bugün Elazığ - 1 (10 MW), Ankara - 2 (20MW), Batman - 2 (15 MW) ve Burdur - 2 (15 MW) yarışmalarına yaptığı 60 MW lık başvuru ile 10 Mart 2021 tarihi itibariyle toplamda 80 MW başvuru gerçekleştirmiştir. 8-12 Mart arasında devam eden YEKA GES-3 İhalesine kalan yarışmalar için de başvurularımız devam edecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916961BIST