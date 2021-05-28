***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2021 - 31.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerjisi SantraliAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKonya - Antalya - Ankara - Eskişehir - Adana - MuğlaAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12.03.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli61.000.000 EURO (71.571.300 USD)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%34,26Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%823Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%42,69Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%54,46İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%365,96Alım KoşullarıToplam alım bedelinden devir alınan şirketlerin tüm borçları düşülecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.03.2021 - 28.05.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumlu etkilemesi beklenmektedir.Karşı TarafKinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğluKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/03/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıKullandırılmayacaktır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası31.03.2021 tarih ve 2021 / 280 - 281 - 282 - 283 - 427 - 428 - 429 sayılı değerleme raporuDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar138.538.000 USDİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme raporlarındaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.AçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm gelirler tarafımıza ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalamıştı.Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp'dir.Bu satın almanın toplam bedeli 61.000.000 Euro (71.571.300 Dolar) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan lisanssız santrallere sahip 6 adet şirketin kredi borçları kapatılmış, lisanslı santrale sahip 1 adet şirket 9,5 yıl vadeli 13.196.064 Euro kredi borcu ile devir alınmıştır. Satın alınan lisanssız santrallere sahip 6 adet şirket için ortalama 5,5 yıl vade ile toplam 31.000.000 Euro kredi kullanılmış, kalan 16.803.936 Euro tutar özkaynaklardan karşılanmıştır.Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 USD satış geliri ile yaklaşık 12.760.000 USD net gelir beklenmektedir.Bu satın almanın tamamlanması ile birlikte, şirketimizin toplam kurulu güneş elektrik santrali gücü %110 artarak 118,03 MWp'ye ulaşmıştır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin yurt içi ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülmektedir.Şirketimizin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 mwp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve 27.05.2021 tarihli kap açıklamamızda belirttiğimiz üzere YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücümüz yaklaşık % 400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938824BIST