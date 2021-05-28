***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
28.05.2021 21:15
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2021 - 31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerjisi Santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya - Antalya - Ankara - Eskişehir - Adana - Muğla
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.03.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
61.000.000 EURO (71.571.300 USD)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%34,26
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%823
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%42,69
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%54,46
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%365,96
Alım Koşulları
Toplam alım bedelinden devir alınan şirketlerin tüm borçları düşülecektir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.03.2021 - 28.05.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/03/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Kullandırılmayacaktır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
31.03.2021 tarih ve 2021 / 280 - 281 - 282 - 283 - 427 - 428 - 429 sayılı değerleme raporu
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
138.538.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme raporlarındaki değerden daha düşük değere satın alınmıştır.
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere, Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm gelirler tarafımıza ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalamıştı.
Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp'dir.
Bu satın almanın toplam bedeli 61.000.000 Euro (71.571.300 Dolar) olup, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutar, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlanmıştır. Satın alınan lisanssız santrallere sahip 6 adet şirketin kredi borçları kapatılmış, lisanslı santrale sahip 1 adet şirket 9,5 yıl vadeli 13.196.064 Euro kredi borcu ile devir alınmıştır. Satın alınan lisanssız santrallere sahip 6 adet şirket için ortalama 5,5 yıl vade ile toplam 31.000.000 Euro kredi kullanılmış, kalan 16.803.936 Euro tutar özkaynaklardan karşılanmıştır.
Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 USD satış geliri ile yaklaşık 12.760.000 USD net gelir beklenmektedir.
Bu satın almanın tamamlanması ile birlikte, şirketimizin toplam kurulu güneş elektrik santrali gücü %110 artarak 118,03 MWp'ye ulaşmıştır. Toplam yıllık elektrik üretim miktarının yaklaşık 190.096.750 kW/h olması beklenmektedir. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimizin yurt içi ve yurt dışı güneş elektrik santrali proje geliştirme ve müteahhitlik hizmetleri haricinde, yalnızca güneş elektrik santrali yatırımlarından yaklaşık 25.282.868 USD yıllık toplam satış geliri ve 23.580.000 USD net gelir elde etmesi öngörülmektedir.
Şirketimizin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 mwp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve 27.05.2021 tarihli kap açıklamamızda belirttiğimiz üzere YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücümüz yaklaşık % 400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938824
BIST