***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2020 - 02.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.03.2020 ve 02.04.2020 tarihli KAP açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Balsuyu Şirketler Grubu ile 11.4 MW ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalanmıştı.Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ'nin 7.5 MW'lık kısmı tamamlanmış ve TEDAŞ kabulü yapılmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892725BIST