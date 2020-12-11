***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 09:23
***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [NATEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020 - 02.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.03.2020 ve 02.04.2020 tarihli KAP açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Balsuyu Şirketler Grubu ile 11.4 MW ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalanmıştı.
Sözleşmeye konu ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ'nin 7.5 MW'lık kısmı tamamlanmış ve TEDAŞ kabulü yapılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892725
BIST
10:381.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:387,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0579
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9482
En Düşük
7,8772
10:389,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:38467,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,65
|Açılış
|: 467,48
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:36
|DITAS
|38,72
|4.329.167
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.866.725
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,09
|5.741.071
|% -7,26
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|PKENT
|927,00
|371.728
|% -5,59
|
|MTRYO
|2,47
|2.377.334
|% -5,36
|
|SISE
|7,23
|853.912.750
|% 0,98
|
|PETKM
|4,81
|344.965.969
|% 1,91
|
|GARAN
|9,44
|328.534.401
|% -0,63
|
|ODAS
|3,76
|302.409.029
|% -3,09
|
|ASELS
|17,37
|187.143.769
|% -1,47
|
|SISE
|7,23
|853.912.750
|% 0,98
|
|ODAS
|3,76
|302.409.029
|% -3,09
|
|SKBNK
|1,43
|105.719.107
|% 0,00
|
|PETKM
|4,81
|344.965.969
|% 1,91
|
|ALBRK
|1,82
|121.191.540
|% 1,11
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9415
|7,9454
|% 0,70
|
|Euro
|9,6364
|9,6441
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,5314
|10,5843
|% 0,65
|
|Frank
|8,9130
|8,9667
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1092
|2,1197
|% 0,54
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,34
|