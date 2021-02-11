***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2021 - 05.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmişti. Bu bağlamda, şirket yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığımız olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altında yer alan bağlı ortaklıklar Snl Enerji Ürt. San. Ve Tic. A.Ş., Ysf Enerji Urt. San. Ve Tic A.Ş., Margün 13 Enerji Ürt. San. Ve Tic. A.Ş., Margün 1 Enerji San. ve Tic. A.Ş.. Saf Akçe Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş. ve Ulus Enerji Ürt. San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin Agah Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı altında birleştirilmesine karar verilmiş olup 11.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır.Yine %100 bağlı ortaklığımız olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları olan Ased Danışmanlık İnşaat Enerji Üretim ve Tic. A.Ş., Bozok Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Çapanoğlu Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Desti Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Sorgun Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Yozgat Güneş Enerjisi San. ve Tic. A.Ş., Ramges Elektrik Üretim A.Ş., Serra Güneş Enerjisi Üretim A.Ş., Gül1ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül2ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül3ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül5ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül6ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül7ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Gül8ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sarıges Enerji İnşaat Akaryakıt San. ve Tic. Ltd. Şti., Maviges Enerji Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti., Er2ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Er3ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Er4ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve Er5ges Enerji Tarım İnşaat San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. ünvanı altında birleştirilmesine karar verilmiş olup 11.02.2021 tarihi itibariyle ticaret sicile gerekli başvurular yapılmıştır.Bu işlem bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında bir etkisi bulunmayacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909169BIST