***NATEN* *ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021 - 10.03.2021 - 11.03.2021 - 12.03.2021 - 27.04.2021 - 28.04.2021 - 24.05.2021 - 27.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") tarafından 03.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları için toplam 1000 MWe bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 yarışmalarından, Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Margün") kazanmış olduğu toplam 105 MWe (Osmaniye-2 15 MWe, Burdur-2 15 MWe, Batman-2 15 MWe, Antalya-3 10 MWe, Ankara-2 20 MWe, Aksaray-2 10 MWe, Ankara-1 20 MWe) kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi ("Sözleşme") 1 Temmuz 2021 tarihinde İdare ile Margün arasında imzalanmış olup, süreç başlamıştır.Sözleşme kapsamında kurulacak her bir GES için verilecek Lisans süresi 30 (otuz) yıldır. Sözleşme kapsamında kurulacak her bir Güneş Enerjisi Santrali için ödemeler, Sözleşme imza tarihinden itibaren ilk 15 yıl boyunca ihalenin yapıldığı tarihten itibaren 3'er (üçer) aylık dönemler halinde belirlenecek "güncel birim elektrik enerjisi alım fiyatları" üzerinden YEKDEM kapsamında yapılacaktır.105 MWe GES kapasitesine karşılık 157,5 MWp güçte santral kurulması planlanmaktadır.Şirketimizin 31.12.2020 sonu itibarı ile GES portföyü toplam kurulu gücü 56,35 MWp idi. Bu yıl içerisinde toplam 61,68 MWp büyüklüğünde işletmede santral satın alınması ve YEKA ihalelerinden alınan toplam 157,5 MWp proje sayesinde 219,18 MWp ilave kapasite ile toplam GES kurulu gücümüzün yaklaşık %400 artarak 275,53 MWp güce ulaşması beklenmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945553BIST