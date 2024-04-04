***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.01.2023 tarihinde %30,39‘unu satın alarak en büyük hissedarı olduğumuz Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesinin 345.477.486 TL'den 445.477.486 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek 100.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı için gerekli başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.04.2024 tarihinde teslim edilmiştir.Taslak izahname Enda Enerji Holding A.Ş.'nin www.endaenerji.com.tr internet adresinde ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tacirler.com.tr internet adresinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266844BIST