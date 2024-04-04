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***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2024 19:13
***NATEN* *ESEN* *MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NATEN******ESEN******MAGEN*** MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ESEN, NATEN]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20  Ocak 2023 tarihinde %30.39'luk payını satın alarak en büyük hissedarı olduğumuz  ve halihazırda halka arz süreci devam eden Enda  Enerji  Holding  A.Ş'nin ("Enda") bağlı ortaklığı olan Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.'nin İzmir İli, Çeşme İlçesi sınırları içerisinde yer alan Alaçatı RES tesislerine ilişkin Hibrit Güneş Enerjisi Santrali projeleri için EPDK tarafından belirlenmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesinin kurul kararıyla onaylanmasına istinaden mevcut tesis türü " Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi" ve kaynak türü "Rüzgar/Güneş" olarak 22 aylık inşaat süresi ile birlikte  tesis tamamlanma tarihi Ocak 2026 olacak şekilde üretim lisanslarına derç edilmiştir.
Bu gelişmelerle birlikte Enda Enerji Holding A.Ş. bünyesinde toplam elektrik üretim kapasitesi 195,77 MW olmuştur.
Bünyesinde bulundurduğu hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santralleriyle yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Enda, hibrit güneş enerjisi yatırımlarıyla kaynak çeşitliliğini artırmayı planlamaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267679


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