***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerji SantraliSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkaraSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli13.666.384 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%10Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%304Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%13Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%16Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%11İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%74Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.12.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSınırlı etki etmesi beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı75.318.095 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesi olarak değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31.12.2020Karşı TarafMargün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiDolaylı Bağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi31/12/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıAyrılma Hakkı doğmamaktadır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Şirketi'nin Belirlemiş Olduğu DeğerDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası12.12.2020 ve 1523 NumaralıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar20.318.000 USDİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem, Değerleme Rapor Sonucuna Uygun olarak gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiştir. Bu bağlamda, şirket yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığımız olan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin, yine şirketimizin ortak kontrolünde bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar vermiştir. Satış işlemi ve hisse devir süreci 31.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin içerisinde toplam 10.290 kWp gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunmaktadır.Bu satış işleminin toplam bedeli değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka ve diğer borçlarının toplamı 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385 USD'dir.İşlem K.V.K. Madde 5/1-e kapsamında iştirak satış kazancı istisnası ve KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesi ile KDV istisnasına tabidir.Bu satış işlemi sonucunda Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında önemli bir etkisinin bulunmayacağı düşünülmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896494BIST