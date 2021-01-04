***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
04.01.2021 08:59
***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerji Santrali
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Ankara
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
13.666.384 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%10
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%304
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%13
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%16
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%11
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%74
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.12.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Sınırlı etki etmesi beklenmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
75.318.095 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesi olarak değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.12.2020
Karşı Taraf
Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Dolaylı Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
31/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Ayrılma Hakkı doğmamaktadır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Şirketi'nin Belirlemiş Olduğu Değer
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
12.12.2020 ve 1523 Numaralı
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
20.318.000 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem, Değerleme Rapor Sonucuna Uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz, operasyonel faaliyetlerini kolaylaştırmak, elektrik üretim maliyetlerini düşürmek, santral bakım ve işletme giderlerini azaltmak, santral yönetimlerini aynı idari çatı altında toplamak amacıyla daha etkin yapılanma sürecine girmiştir. Bu bağlamda, şirket yönetim kurulu, %100 bağlı ortaklığımız olan Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin, yine şirketimizin ortak kontrolünde bulunan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar vermiştir. Satış işlemi ve hisse devir süreci 31.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Angora Elektrik Üretim A.Ş.'nin içerisinde toplam 10.290 kWp gücünde güneş elektrik üretim santrali bulunmaktadır.
Bu satış işleminin toplam bedeli değerleme raporunca belirlenmiş olan 20.318.000 USD'den banka ve diğer borçlarının toplamı 6.651.616 USD'nin düşülmesinden sonra kalan 13.666.385 USD'dir.
İşlem K.V.K. Madde 5/1-e kapsamında iştirak satış kazancı istisnası ve KDV Kanunu'nun 17/4-r maddesi ile KDV istisnasına tabidir.
Bu satış işlemi sonucunda Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıkları üzerinde ortak kontrolünde herhangi bir değişim olmaması sebebiyle, şirketimizin konsolide finansal tablolarında önemli bir etkisinin bulunmayacağı düşünülmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896494
BIST