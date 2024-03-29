***NATEN* *ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***NATEN******ESEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarBağlı ortaklığımız Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın bağlı ortaklığımıza olan güvenini korumak amacıyla alınan payların 9.760.937 TL nominal değerli ESEN paylarını ilişkili taraf olan Naturel Holding A.Ş.'ne, 9.001.563 TL nominal değerli ESEN paylarını ilişkili taraf olan Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ŞENEL'e, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürün 7.1 Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Payları İçin İşlem Fiyatı kuralına uygun olarak ve bu standartlar çerçevesinde, kontrol gücünde herhangi bir değişiklik olmadan 19,00 TL fiyat üzerinden satışı gerçekleşmiştir. Satış sonrasında şirketimiz 161.993.607 TL kazanç sağlamıştır.Satışı gerçekleştirilen hisselerin transferi sonucunda Şirketimizin payları 181.262.500'den 162.500.00'e gerilemiş olup, bu payların Şirketimiz sermayesi içindeki payı ise %69,716'dan %62,500'e düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/03/2024 0 18.762.500 18.762.500 181.262.500 162.500.000 % 69,716 % 75,773 % 62,5 % 70http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264495BIST