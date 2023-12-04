***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.12.2023 09:05
***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221736
BIST
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10:538.001
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -25,16
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5328,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0308
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5331,4370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0236
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:531.923,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.923,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EKOS
|33,00
|96.269.382
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|90.217.404
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|36.075.414
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|324.632.007
|% 9,99
|
|CRFSA
|126,70
|138.540.995
|% 9,98
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|35,76
|742.277.906
|% -9,70
|
|KTLEV
|52,10
|110.233.536
|% -8,36
|
|MRSHL
|1.892,00
|106.236.905
|% -7,71
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|260,50
|3.012.851.974
|% -0,10
|
|TUPRS
|154,40
|1.335.025.531
|% 0,72
|
|ISCTR
|21,98
|836.420.835
|% -0,36
|
|KOZAL
|24,20
|814.828.357
|% 2,89
|
|DAPGM
|35,76
|742.277.906
|% -9,70
|
|EKGYO
|7,35
|389.093.974
|% 0,00
|
|ODAS
|11,20
|549.280.924
|% 3,61
|
|ISCTR
|21,98
|836.420.835
|% -0,36
|
|MOBTL
|4,36
|151.199.112
|% -1,80
|
|KOZAL
|24,20
|814.828.357
|% 2,89
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8950
|28,9244
|% 0,10
|
|Euro
|31,4215
|31,4339
|% -0,08
|
|Sterlin
|36,5485
|36,7318
|% -0,18
|
|Frank
|32,9488
|33,1473
|% -0,47
|
|Riyal
|7,6902
|7,7288
|% 0,14
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|923,90
|926,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,51
|981,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,22
|78,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,64
|2.061,00
|% 0,66
|