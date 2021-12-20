***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.12.2021 09:31
***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NATEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984526
BIST
11:291.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
11:2911,6134
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -0,5765
|Açılış
|: 11,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:2913,1806
En Yüksek
|Değişim
|: -4,77%
|| -0,6595
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:29671,19
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -36,61
|Açılış
|: 671,19
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:29
|TETMT
|379,20
|7.874.197
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|358,30
|19.069.516
|% 9,57
|
|POLTK
|612,00
|15.125.558
|% 8,65
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DOCO
|1.027,20
|42.593.663
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.287.922
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,37
|21.388.446
|% -8,85
|
|PKENT
|7.000,50
|3.070.581
|% -6,66
|
|GARAN
|11,90
|1.540.150.799
|% 0,17
|
|EREGL
|25,54
|831.755.845
|% 0,39
|
|SISE
|12,67
|765.906.039
|% -4,59
|
|KRDMD
|8,98
|624.467.288
|% -3,44
|
|TUPRS
|142,70
|512.206.706
|% -4,68
|
|GARAN
|11,90
|1.540.150.799
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,53
|458.263.680
|% 1,44
|
|DOHOL
|2,78
|189.918.901
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,98
|624.467.288
|% -3,44
|
|ODAS
|1,40
|93.786.286
|% 2,19
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5491
|11,6134
|% -4,73
|
|Euro
|13,1024
|13,1806
|% -4,77
|
|Sterlin
|15,3651
|15,4421
|% -5,47
|
|Frank
|12,4625
|12,5376
|% -5,72
|
|Riyal
|3,0566
|3,0719
|% -5,65
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,45
|
|Altın Gr.
|666
|666
|-41,95
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,43
|8,45
|-0,51
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,22
|