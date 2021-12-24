***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.12.2021 09:10
***NATEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NATEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Şenel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985911
BIST
16:331.865
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 59,37
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.866
En Düşük
1.809
16:3311,7729
En Yüksek
|Değişim
|: 4,28%
|| 0,4832
|Açılış
|: 11,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
16:3313,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 4,25%
|| 0,5453
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
16:33682,12
En Yüksek
|Değişim
|: 3,88%
|| 25,48
|Açılış
|: 682,12
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler16:31
|RAYSG
|13,55
|2.289.336
|% 9,98
|
|ARENA
|12,58
|13.269.971
|% 9,97
|
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|BAGFS
|15,80
|8.398.924
|% 9,95
|
|ADEL
|26,96
|5.636.434
|% 9,95
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.949.988
|% -9,87
|
|METRO
|1,43
|162.882.395
|% -9,49
|
|NUGYO
|6,75
|36.739.753
|% -7,28
|
|SISE
|13,61
|2.016.483.290
|% 5,59
|
|EREGL
|27,84
|1.873.106.106
|% 5,53
|
|THYAO
|20,34
|1.481.975.604
|% 5,88
|
|GARAN
|11,70
|1.247.847.356
|% -0,34
|
|SASA
|46,78
|1.170.642.056
|% 8,09
|
|YKBNK
|3,54
|587.354.316
|% -1,12
|
|SISE
|13,61
|2.016.483.290
|% 5,59
|
|KRDMD
|9,28
|1.112.100.842
|% 4,15
|
|METRO
|1,43
|162.882.395
|% -9,49
|
|GARAN
|11,70
|1.247.847.356
|% -0,34
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,7538
|11,7787
|% 4,33
|
|Euro
|13,2808
|13,3788
|% 4,26
|
|Sterlin
|15,6721
|15,7507
|% 3,76
|
|Frank
|12,6982
|12,7747
|% 3,65
|
|Riyal
|3,1125
|3,1281
|% 3,84
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,54
|
|Altın Gr.
|677
|678
|20,89
|
|Cumhuriyet
|4.560
|4.629
|182,00
|
|Tam
|4.530
|4.661
|172,27
|
|Yarım
|2.189
|2.255
|83,33
|
|Çeyrek
|1.098
|1.127
|41,66
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,58
|8,60
|0,29
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|