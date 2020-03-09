***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 26.822 169.402 -7.574.080 4.055.156 6.677.300 6.677.300Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-4.832.156 -4.832.156Düzeltmelerden Sonraki Tutar-4.832.156 -4.832.156Transferler5.617.593 295.662 -1.860.989 -4.055.156 -2.889 -2.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)84.956.730 5.497 8.511.571 93.473.798 93.473.798Dönem Karı (Zararı)8.511.571 8.511.571 8.511.571Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)84.956.730 5.497 84.962.227 84.962.227Sermaye Arttırımı4.382.407 4.382.407 4.382.407Sermaye Avansı3.211.250 3.211.250Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-2.548.000 -2.548.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.548.000Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 3.211.250 -7.380.156 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 100.361.709 100.361.709Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.211.250 -7.380.156 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 100.361.709 100.361.709Transferler1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.435.896 134.239 3.435.896 67.771.333 67.905.572 67.905.572Dönem Karı (Zararı)67.771.333 67.771.333 67.771.333Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.435.896 134.239 3.435.896 134.239 134.239Sermaye Arttırımı11.700.000 -3.700.000 37.015.413 45.015.413 45.015.413Sermaye Avansı488.750 488.750 488.750Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.435.896 -28.827 -28.827 -28.827Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.618 213.742.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.406.266 -10.339.228Dönem Karı (Zararı)67.771.333 8.511.571Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)67.771.333 8.511.571Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-60.085.973 6.696.922Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 9.549.083 2.659.147Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.486.552 3.396.047Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.486.552 492.080Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.903.967Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-52.218 186.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-52.218 186.524Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler241.322 -518.096Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler32 -894.000Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 596.220 273.667Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri192.073 747.447Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-546.971 -645.210Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32-33 9.062.218 8.075.887Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -3.507.238 -5.652.493Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18-19 72.293 -1.223.088Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18-19 72.293 -1.223.088Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-78.937.985 -227.006İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler76.513.997 -25.952.745Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-400.000Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -9.739.737 3.318.242İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 449.274 -462.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -10.189.011 3.780.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.918.517 -1.559.899İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -5.713.150 5.647.608İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.794.633 -7.207.507Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -2.836 122.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.702.844 3.218.644Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 85.240.585 -30.425.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.074.488 -17.134.309İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 83.166.097 -13.290.808Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)172.917 -1.294.721Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 11.500.000 231.697İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)231.697Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)35 -3.581.616 317.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler546.045 518.509Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)773.697 -112.163Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-227.652 630.672Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları84.199.357 -10.744.252Alınan Kira206.909 327.953Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler77.071YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-74.259.118 -75.476.666Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 461.000 1.223.008Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 461.000 1.223.008Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.485.118 -71.463.439Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.485.118 -71.463.439Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri815.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.150.000Verilen Nakit Avans ve Borçlar-5.236.235İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-5.236.235Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-63.900.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.045.610 85.155.359Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.940.200Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.400.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.400.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri488.750 4.382.407Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 43.344.889 121.145.231Kredilerden Nakit Girişleri8 43.344.889 121.145.231Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -49.883.883 -29.022.051Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -49.883.883 -29.022.051İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-340.361Ödenen Faiz-18.363.946 -11.491.095Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)481.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.192.758 -660.535NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.192.758 -660.535DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 695.979 1.356.515DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.888.737 695.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 26.888.737 695.978Ticari Alacaklar10-37 11.807.601 1.861.315İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar449.274İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11.807.601 1.412.041Diğer Alacaklar11-37 4.123.527 6.042.045İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar74 5.713.225İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.123.453 328.820Stoklar13 181.961 179.125Peşin Ödenmiş Giderler14 533.356 1.632.739İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler533.356 1.632.739Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 3.964Diğer Dönen Varlıklar25 1.146.547 1.924.210ARA TOPLAM44.685.693 12.335.412TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR44.685.693 12.335.412DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 50.000 100.000Diğer Alacaklar11 244.667 539.147İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar244.667 539.147Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 24.409.420 14.594.420Maddi Duran Varlıklar18 497.423.870 225.956.501Maddi Olmayan Duran Varlıklar19-20 283.504 90.688Şerefiye79.243 79.243Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar204.261 11.445Peşin Ödenmiş Giderler14 14.530 4.617.991İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14.530 4.617.991TOPLAM DURAN VARLIKLAR522.425.991 245.898.747TOPLAM VARLIKLAR567.111.684 258.234.159KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 6.000.088 4.385.067Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 45.494.461 33.007.892Diğer Finansal Yükümlülükler8 104.053 139.070Ticari Borçlar10-37 87.462.189 6.215.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.296.092 2.221.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar83.166.097 3.993.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 300.448 127.532Diğer Borçlar11-37 11.500.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11.500.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 199.518 3.781.134Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü252.391Kısa Vadeli Karşılıklar15 21.128 17.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.128 17.795Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 363.430 632.094ARA TOPLAM151.697.706 48.305.662TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.697.706 48.305.662UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 142.484.697 81.041.658Uzun Vadeli Karşılıklar15-24 10.543 238.195Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.543 238.195Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 59.176.120 28.286.477Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25 458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER201.671.360 109.566.788TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER353.369.066 157.872.450ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar213.742.618 100.361.709Ödenmiş Sermaye26 33.000.000 20.000.000Sermaye Avansı3.211.250Paylara İlişkin Primler (İskontolar)37.015.413Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi26 -7.380.156 -7.380.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26 81.687.391 84.989.049Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.687.391 84.989.049Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)81.520.833 84.956.730Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)166.558 32.319Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 1.013.089 465.064Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 635.548 -9.435.069Net Dönem Karı veya Zararı26 67.771.333 8.511.571TOPLAM ÖZKAYNAKLAR213.742.618 100.361.709TOPLAM KAYNAKLAR567.111.684 258.234.159Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5-27 62.625.465 20.703.639Satışların Maliyeti5-27 -44.431.399 -7.730.425TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.194.066 12.973.214BRÜT KAR (ZARAR)18.194.066 12.973.214Genel Yönetim Giderleri5-28-29 -7.281.473 -6.378.348Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5-30 3.274.714 9.540.954Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler5-30 -6.223.475 -1.070.749ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.963.832 15.065.071Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5-31 81.506.396 9.164.101Yatırım Faaliyetlerinden Giderler5-31 -159.994 -337.492FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.310.234 23.891.680Finansman Gelirleri5-32 2.119.863 11.336.353Finansman Giderleri5-33 -27.166.001 -21.068.523SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.264.096 14.159.510Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.507.237 -5.647.939Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -302.637 -882.417Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 3.809.874 -4.765.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.771.333 8.511.571DÖNEM KARI (ZARARI)67.771.333 8.511.571Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları67.771.333 8.511.571Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.301.157 84.962.227Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.404.496 108.918.884Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)172.101 7.907Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler931.238 -23.964.564Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 931.238 -23.964.564Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.301.157 84.962.227TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.470.176 93.473.798Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26 64.470.176 93.473.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825747BIST