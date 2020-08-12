***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 3.211.250 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 107.741.866 107.741.866Transferler1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)157.910 2.680.392 2.838.302 2.838.302Dönem Karı (Zararı)2.680.392 157.910 157.910Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)157.910 2.680.392 2.680.392Sermaye Arttırımı3.700.000 -3.700.000Sermaye Avansı488.750 488.750 488.750Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.804.705 1.804.705Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 83.152.025 190.229 1.013.087 -966.816 2.680.392 111.068.917 111.068.917Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.617 213.742.617Transferler39.486 67.731.848 -67.771.334Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)88.723.024 -113.834 115.433 12.700.232 101.424.855 101.424.855Dönem Karı (Zararı)12.700.232 12.700.232 12.700.232Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.723.024 -113.834 115.433 88.724.626 88.724.623Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.548.672 -4.548.672 -4.548.672Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 170.243.858 52.724 1.052.573 63.934.157 12.700.232 310.618.800 310.618.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-189.770.737 19.751.626Dönem Karı (Zararı)12.700.232 2.680.392Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.700.232 2.680.392Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-105.570.090 7.555.192Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.511.611 5.087.082Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 5.085.584 563.640Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18 914.742 -5.167Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 508.627Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-28.119.166 8.559.640Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 22.111.401Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -1.333.321Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -287.147Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-84.962.861 -27.649.563İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-96.900.879 9.516.042Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -12.775.844 -2.027.042Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 4.258.564 4.316.772Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-115.446 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -82.189.624 3.069.201Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.230.639 27.373İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.847.890 4.129.738Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.847.890 4.129.738Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-189.770.737 19.751.626YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI79.903.721 -11.609.756Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.276.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -18.147.818 -11.051.791Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-243.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)98.051.539 -1.590.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.723.273 -2.713.927Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri488.750Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 133.682.466 31.900.072Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -12.584.589 -25.313.961Ödenen Faiz20 -8.374.604 -9.788.788YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.856.257 5.427.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.856.257 5.427.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.888.737 695.979DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.744.994 6.123.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.744.994 26.888.737Ticari Alacaklar8 24.583.445 11.807.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.583.445 11.807.601Diğer Alacaklar9-24 89.306 4.123.527İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 74İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar89.306 4.123.453Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar17 14.150.753 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları14.150.753 0Stoklar297.407 181.961Peşin Ödenmiş Giderler7-24 3.076.872 533.356İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.620.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.456.872 533.356Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar835 3.964Diğer Dönen Varlıklar14 2.138.908 1.146.547ARA TOPLAM74.082.520 44.685.693TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR74.082.520 44.685.693DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 50.000 50.000Diğer Alacaklar9 20.325 244.667İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.325 244.667Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 29.570.300 24.409.420Maddi Duran Varlıklar12 610.711.558 497.423.870Maddi Olmayan Duran Varlıklar278.894 283.504Şerefiye15 79.243 79.243Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar199.651 204.261Peşin Ödenmiş Giderler7 15.167 14.530İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15.167 14.530TOPLAM DURAN VARLIKLAR640.646.244 522.425.991TOPLAM VARLIKLAR714.728.764 567.111.684KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 6.000.088Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 62.643.861 45.494.461Diğer Finansal Yükümlülükler6 49.556 104.053Ticari Borçlar8-24 5.272.565 87.462.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlar189.477 4.296.092İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.083.088 83.166.097Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar545.106 300.448Diğer Borçlar9-24 7.269.242 11.500.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.269.242 11.500.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 13.847.224 199.518Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 252.391Kısa Vadeli Karşılıklar122.361 21.128Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar122.361 21.128Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 940.903 363.430ARA TOPLAM90.690.818 151.697.706TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.690.818 151.697.706UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 227.989.441 142.484.697Uzun Vadeli Karşılıklar466.844 10.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar466.844 10.543Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 84.962.861 59.176.120TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER313.419.146 201.671.360TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER404.109.964 353.369.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar310.618.800 213.742.618Ödenmiş Sermaye16 33.000.000 33.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 37.015.413 37.015.413Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi16 -7.380.156 -7.380.156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 170.296.581 81.687.391Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)170.296.581 81.687.391Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 170.243.857 81.520.833Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 52.724 166.558Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.052.573 1.013.089Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 63.934.157 635.548Net Dönem Karı veya Zararı16 12.700.232 67.771.333TOPLAM ÖZKAYNAKLAR310.618.800 213.742.618TOPLAM KAYNAKLAR714.728.764 567.111.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 51.757.456 40.210.167 22.878.461 16.779.118Satışların Maliyeti3 -10.206.585 -10.878.806 -5.930.635 -5.689.821TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.550.871 29.331.361 16.947.826 11.089.297BRÜT KAR (ZARAR)41.550.871 29.331.361 16.947.826 11.089.297Genel Yönetim Giderleri3-18 -4.957.648 -3.440.107 -2.296.601 -2.054.851Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.177.677 2.140.211 5.184.836 1.975.540Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.512.607 -1.929.778 -2.401.380 -477.105ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.258.293 26.101.687 17.434.681 10.532.881Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.219.394 463.699 156.655 419.980Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-15.193 -161.147 -15.193 -141.692FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.462.494 26.404.239 17.576.143 10.811.169Finansman Gelirleri20 809.184 498.400 501.115 0Finansman Giderleri21 -36.493.770 -18.354.129 -14.896.093 -6.306.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.777.908 8.548.510 3.181.165 4.504.671Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.077.676 -5.868.118 4.110.953 -2.052.108Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -83.253 0 -60.297Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -1.077.676 -5.784.865 4.110.953 -1.991.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.700.232 2.680.392 7.292.118 2.452.563DÖNEM KARI (ZARARI)12.700.232 2.680.392 7.292.118 2.452.563Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16 12.700.232 2.680.392 7.292.118 2.452.563Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,38000000 0,08000000 0,22000000 0,07000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar88.724.623 157.910 8.192 -7.888Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)113.747.467 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.050 202.448 10.502 -10.113Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.024.894 -44.538 -2.310 2.225Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -25.024.894 -44.538 -2.310 2.225Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.724.623 157.910 8.192 -7.888TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)101.424.855 2.838.302 7.300.310 2.444.675Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları101.424.855 2.838.302 7.300.310 2.444.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868423BIST