***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.384 166.558 1.013.087 635.548 67.771.333 213.742.167 213.742.167Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler39.486 67.731.848 -67.771.334 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)15.217.390 15.217.390 15.217.390Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.723.473 -228.788 88.494.685 88.494.685Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.433.239 0Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 170.243.857 -62.230 1.052.573 63.934.157 15.217.389 313.021.003 313.021.003Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.620.156 74.398.709 -78.018.865 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)166.822.359 166.822.359 166.822.359Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)60.341.777 86.250 -5.856.713 54.571.314 54.571.314Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18.757.218 18.757.218 18.757.218Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)137.167.771 137.167.771 137.167.771Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler205.751.657 -5.688.531 127.348.438 31.852 -8.785.068 9.257 -117.283.120 261.249.644 462.634.129 870.463.518 1.333.097.647Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.518.125 -4.518.125 -4.518.125Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 490.975.328 431.603.972 198.407 -14.641.781 4.681.986 -10.001.229 428.072.003 1.363.888.686 1.084.272.122 2.448.160.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-155.553.926 -89.151.317Dönem Karı (Zararı)428.072.003 15.217.390Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)428.072.003 15.217.390Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-569.973.016 -12.329.033Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 30.237.411 4.758.239Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 5.085.584Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 5.085.584Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler291.151 677.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 291.151 677.456Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-6.690.698 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -6.649.553 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 -41.145 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -66.169.562Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-814.052.090 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-14.641.781 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-799.410.309 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -117.117.039 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.856 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-7.856 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler337.366.105 43.319.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.135.065 -92.043.639Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.317.691 -233.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.317.691 -233.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-251.942 4.087.982İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-251.942 4.087.982Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.482.744 -15.113.398Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.848.912 -75.729.244Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.977.907 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.977.907 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)252.737 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.857.701 -5.055.759İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.857.701 -5.055.759Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.680.077 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.700.022 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-38.190.754 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.490.732 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-159.036.078 -89.155.282Alınan Faiz17 6.649.553 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -70.006 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -3.097.395 3.965YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-78.491.506 -26.331.932Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.331.653 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 25.331.653 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-107.452.572 -26.331.932Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -107.452.572 -26.331.932Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.629.413 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI852.643.090 101.946.178Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri342.919.428 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri342.919.428 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)13.068.687 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri535.516.663 116.031.171Kredilerden Nakit Girişleri535.516.663 116.031.171Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış16.149.708 0Ödenen Faiz17 -55.061.396 -14.084.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)618.597.658 -13.537.071NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)618.597.658 -13.537.071DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ217.704.672 26.888.737DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ836.302.330 13.351.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri836.302.330 217.704.672Ticari Alacaklar32.170.512 13.894.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar32.170.512 13.894.492Diğer Alacaklar517.599 261.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar517.599 261.651Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar30.606.805 22.124.061Peşin Ödenmiş Giderler5.184.535 6.933.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.184.535 6.933.447Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 3.425.706 328.311Diğer Dönen Varlıklar79.830.171 41.639.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 79.830.171 41.639.417ARA TOPLAM988.037.658 302.886.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR988.037.658 302.886.051DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 50.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 50.000Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar20.522 24.528İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.522 24.528Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 37.687.866 39.287.866Maddi Duran Varlıklar2.450.319.415 1.002.001.189Arazi ve Arsalar7 158.265.999 70.083.839Binalar7 15.726.114 7.567.307Tesis, Makine ve Cihazlar7 2.258.921.251 911.250.292Taşıtlar7 13.141.659 10.479.556Mobilya ve Demirbaşlar7 3.479.986 1.835.789Yapılmakta Olan Yatırımlar7 784.406 784.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar216.583 266.909Şerefiye8 79.243Lisanslar8 17.118 7.468Bilgisayar Yazılımları8 199.465 180.198Peşin Ödenmiş Giderler0 3.100.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 3.100.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.488.244.386 1.044.730.492TOPLAM VARLIKLAR3.476.282.044 1.347.616.543KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar197.571.025 91.976.734İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar197.571.025 91.976.734Banka Kredileri5 197.571.025 91.976.734Diğer Finansal Yükümlülükler111.675 114.201Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 111.675 114.201Ticari Borçlar4.940.129 3.045.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.940.129 3.045.038Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar750.696 497.959Diğer Borçlar52.979.298 11.971.889İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 28.121.597 11.971.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar24.857.701 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.894.864 13.214.787İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.894.864 13.214.787Kısa Vadeli Karşılıklar181.014 113.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 181.014 113.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.112.581 1.621.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 12.112.581 1.621.849ARA TOPLAM287.541.282 122.556.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER287.541.282 122.556.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar713.493.109 338.629.607İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar713.493.109 338.629.607Banka Kredileri5 713.493.109 338.629.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 129.293 193.653Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 26.957.552 143.974.382Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER740.579.954 482.797.642TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.028.121.236 605.353.919ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.363.888.686 528.454.020Ödenmiş Sermaye13 33.000.000 33.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 490.975.328 148.055.900Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi13 0 -13.068.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)431.802.379 243.994.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)431.802.379 243.994.062Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 431.603.972 243.913.757Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 198.407 80.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.641.781 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-14.641.781 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -14.641.781 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.681.986 1.052.573Yasal Yedekler13 4.681.986 1.052.573Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.001.229 37.401.307Net Dönem Karı veya Zararı428.072.003 78.018.865Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.084.272.122 213.808.604TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.448.160.808 742.262.624TOPLAM KAYNAKLAR3.476.282.044 1.347.616.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat188.354.279 135.611.626 84.883.171 83.854.170Satışların Maliyeti-68.582.194 -49.801.999 -26.594.903 -39.595.414TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)119.772.085 85.809.627 58.288.268 44.258.756BRÜT KAR (ZARAR)119.772.085 85.809.627 58.288.268 44.258.756Genel Yönetim Giderleri14 -21.435.816 -8.612.646 -6.876.956 -3.654.998Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 68.588.407 12.522.959 3.968.853 6.345.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -21.264.747 -6.304.971 -5.029.257 -1.792.364ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)145.659.929 83.414.969 50.350.908 45.156.676Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 648.997.928 11.587.439 0 383.239Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -136.205FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)794.657.857 95.002.408 50.214.703 45.539.915Finansman Giderleri17 -105.444.453 -79.009.077 40.628.906 -43.324.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)689.213.404 15.993.331 90.843.609 2.215.424Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri108.243 -775.941 -2.545.098 301.735Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 108.243 -775.941 -2.545.098 301.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)689.321.647 15.217.390 88.298.511 2.517.159DÖNEM KARI (ZARARI)689.321.647 15.217.390 88.298.511 2.517.159Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar261.249.644 0 36.636.131 0Ana Ortaklık Payları428.072.003 15.217.390 51.662.380 2.517.159Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar187.858.316 63.241.005 -93.223.952 -25.483.618Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)132.837.986 88.494.236 -120.136.566 -25.253.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)218.311 -228.788 -66.581 -230.838Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.802.019 -25.024.443 26.979.195 451Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54.802.019 -25.024.443 26.979.195 451Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.274.171 0 2.410.339 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.641.781 0 3.130.310 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-14.641.781 0 3.130.310 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.367.610 0 -719.971 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.367.610 0 -719.971 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)176.584.145 63.241.005 -90.813.613 -25.483.618TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)865.905.792 78.458.395 -2.515.102 -22.966.459Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar328.174.200 0 -953.334 0Ana Ortaklık Payları537.731.592 78.458.395 -1.561.768 -22.966.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976668BIST