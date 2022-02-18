***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.835 166.558 1.013.087 635.548 67.771.333 213.742.618 213.742.618Transferler39.486 67.731.847 -67.771.333 0 0Dönem Karı (Zararı)100.871.534 100.871.534 100.871.534Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)230.610.732 -88.220 230.522.512 230.522.512Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)177.664.779 177.664.779 177.664.779Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-66.624.292 -5.688.531 -68.217.810 1.967 -26.427.269 -22.852.669 -189.808.604 213.808.604 24.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.538.819 -4.538.819 -4.538.819Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624Transferler60.198.172 17.820.693 -78.018.865 0 0Dönem Karı (Zararı)216.095.178 216.095.178 216.095.178Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)474.378.209 135.525 -68.066.885 406.446.849 406.446.849Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18.757.218 18.757.218 18.757.218Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)137.032.083 39.635.193 176.667.276 176.667.276Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler187.128.524 -5.688.531 681.524.695 28.182 -102.100.329 9.257 -118.035.756 395.893.386 1.038.759.428 1.798.905.529 2.837.664.957Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-4.518.125 -4.518.125 -4.518.125Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 472.216.507 1.399.816.661 244.012 -170.167.214 61.260.002 -27.696.688 611.988.564 2.380.661.844 2.012.714.133 4.393.375.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-453.358.667 -43.204.396Dönem Karı (Zararı)611.988.564 100.871.534Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.029.497.546 -39.859.348Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler90.698.941 7.340.142Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 5.085.584Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 5.085.584Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler530.005 275.802Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler530.005 275.802Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.339.729 14.145.034Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.298.584Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.103.770Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri41.264Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-41.145 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -57.857.788Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.215.912.692 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-170.167.214 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-2.045.745.478 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-88.063.869 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-623.157 15.193Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-623.157 15.193Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.208.212.955 -8.863.315İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-55.666.865 -103.892.236Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-430.903.867 -2.086.891İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-430.903.867 -2.086.891Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.608.631 4.082.017İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.608.631 4.082.017Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler18.626.016 -21.942.100Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.983.336 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler308.063.045 -84.417.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)308.063.045 -84.417.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)506.640 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.294.827 471.889İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.294.827 471.889Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.532.566 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.839.203 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22.431.181 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.408.022 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-473.175.847 -42.880.050Alınan Faiz24.298.584 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.481.404 -324.346YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-82.848.352 -21.898.256Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 -5.407.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.731.360 17.609Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.731.360 17.609Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-169.787.141 -16.508.865Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-169.787.141 -16.508.865Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)60.207.429 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.148.989.853 255.918.587Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri324.160.607 177.664.779Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri324.160.607 177.664.779Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)13.068.687 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri899.751.605 134.682.465Kredilerden Nakit Girişleri899.751.605 134.682.465Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -35.906.903Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -35.906.903İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-11.971.889 0Ödenen Faiz-76.069.157 -20.521.754YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)612.782.834 190.815.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)612.782.834 190.815.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ217.704.672 26.888.737DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ830.487.506 217.704.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 829.799.458 217.704.672Ticari Alacaklar444.816.688 13.894.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 444.816.688 13.894.492Diğer Alacaklar1.287.809 261.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.287.809 261.651Stoklar9 3.498.045 22.124.061Peşin Ödenmiş Giderler10 4.435.611 6.933.447Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 4.809.715 328.311Diğer Dönen Varlıklar18 19.208.237 41.639.417ARA TOPLAM1.307.855.563 302.886.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.307.855.563 302.886.051DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 50.000Diğer Alacaklar607.001 24.528İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 607.001 24.528Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 42.854.420 39.287.866Maddi Duran Varlıklar12 4.701.332.433 1.002.001.189Arazi ve Arsalar221.762.466 70.083.839Binalar96.167.270 7.567.307Tesis, Makine ve Cihazlar4.331.522.089 911.250.292Taşıtlar48.677.594 10.479.556Mobilya ve Demirbaşlar3.203.014 1.835.789Yapılmakta Olan Yatırımlar0 784.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 201.251 266.909Şerefiye79.243Diğer Haklar17.878 7.468Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar183.373 180.198Peşin Ödenmiş Giderler10 614.500 3.100.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.745.609.605 1.044.730.492TOPLAM VARLIKLAR6.053.465.168 1.347.616.543KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 274.807.328 91.976.734Diğer Finansal Yükümlülükler7 508.122 114.201Ticari Borçlar311.025.267 3.045.038İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 69.156.071 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 241.869.196 3.045.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 1.004.599 497.959Diğer Borçlar2.294.827 11.971.889İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 11.971.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.294.827 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.747.353 13.214.787İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 28.747.353 13.214.787Kısa Vadeli Karşılıklar199.780 113.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 199.780 113.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 6.029.871 1.621.849ARA TOPLAM624.617.147 122.556.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER624.617.147 122.556.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 979.087.540 338.629.607Uzun Vadeli Karşılıklar17 367.144 193.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar367.144 193.653Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 56.017.360 143.974.382TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.035.472.044 482.797.642TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.660.089.191 605.353.919ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.380.661.844 528.454.020Ödenmiş Sermaye19 33.000.000 33.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 472.216.507 148.055.900Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 0 -13.068.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.400.060.673 243.994.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.400.060.673 243.994.062Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 1.399.816.661 243.913.757Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 244.012 80.305Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-170.167.214Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-170.167.214Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)19 -170.167.214Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 61.260.002 1.052.573Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 -27.696.688 37.401.307Net Dönem Karı veya Zararı19 611.988.564 78.018.865Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.012.714.133 213.808.604TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.393.375.977 742.262.624TOPLAM KAYNAKLAR6.053.465.168 1.347.616.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 623.358.353 142.757.181Satışların Maliyeti20 -423.309.000 -67.983.894TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)200.049.353 74.773.287BRÜT KAR (ZARAR)200.049.353 74.773.287Genel Yönetim Giderleri21 -34.757.582 -11.041.535Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 466.219.836 22.318.367Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -122.577.029 -583.038ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)508.934.578 85.467.081Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 654.504.715 101.884.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.163.439.293 187.351.688Finansman Giderleri24 -133.973.890 -94.745.274SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.029.465.403 92.606.414Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.372.542 8.265.120Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -186.654Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -5.372.542 8.451.774SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.024.092.861 100.871.534DÖNEM KARI (ZARARI)1.024.092.861 100.871.534Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar412.104.297 22.852.669Ana Ortaklık Payları611.988.564 78.018.865Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 18,55000000 2,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.156.111.232 255.752.535Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.153.642.097 248.318.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 270.554 -86.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.198.581 7.520.536Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi2.260.808 7.503.285Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-62.227 17.251Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-131.028.755 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-170.167.214 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-170.167.214 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler39.138.459 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi39.138.459 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.025.082.477 255.752.535TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.049.175.338 356.624.069Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar824.606.824 80.793.971Ana Ortaklık Payları1.224.568.514 275.830.098http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002663BIST