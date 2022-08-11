***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624Transferler3.654.670 74.364.195 -78.018.865Dönem Karı (Zararı)376.409.622 376.409.622 224.613.513 601.023.135Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)280.862.900 168.382 -17.772.091 263.259.191 189.414.376 452.673.567Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi13.068.687 13.068.687 -5.688.531 7.380.156Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-4.950.000 -4.950.000 -4.950.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-139.281.276 -139.281.276 -94.197.576 -233.478.852Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 148.055.900 524.776.657 248.687 -17.772.091 4.707.243 -32.465.774 376.409.622 1.036.960.244 527.950.386 1.564.910.630Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 472.216.507 1.399.816.661 244.012 -170.167.214 61.260.002 -27.696.688 611.988.564 2.380.661.844 2.012.714.133 4.393.375.977Transferler3.182.161 608.806.403 -611.988.564Dönem Karı (Zararı)154.787.829 154.787.829 94.626.905 249.414.734Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)229.937 -34.768.084 -34.538.147 -49.532.200 -84.070.347Kar Payları-8.250.000 -8.250.000 -8.250.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)11.300.727 11.300.727 11.300.727Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler7.028 -52.152.126 -42.481.845 -94.626.943 -46.637.279 -141.264.222Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 483.517.234 1.399.816.661 480.977 -257.087.424 64.442.163 530.377.870 154.787.829 2.409.335.310 2.011.171.559 4.420.506.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-209.956.939 -640.651.015Dönem Karı (Zararı)154.787.829 376.409.622Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)154.787.829 376.409.622Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-276.137.288 -1.031.422.996Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 60.966.397 10.870.087Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler839.376 236.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 839.376 236.553Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.025.258 -3.237.434Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -2.025.258 -3.237.434Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-240.966.638 -681.015.712Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-86.920.210 -17.772.091Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-154.046.428 -663.243.621Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -49.823.169 -121.723.210Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.103.578 -83.104Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -1.103.578 -83.104Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-44.024.418 -236.470.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-81.231.687 19.154.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150.580.525 -14.631.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-150.580.525 -14.631.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-942.801 -248.828İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-942.801 -248.828Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.541.388 5.645.874Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-36.182.826 -7.674.534Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.175.715 30.791.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)78.175.715 30.791.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)928.315 335.996Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.116.231 12.932.213İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.116.231 12.932.213Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)30.735.100 1.638.379İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.939.508 -9.634.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.296.309 -17.516.404Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-643.199 7.881.447Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-202.581.146 -635.858.641Ödenen Temettüler-8.250.000 -4.950.000Alınan Faiz17 2.025.258 3.237.434Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -47.442Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -1.151.051 -3.032.366YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-733.185.054 -71.527.758Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.948.133 626.983Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 2.948.133 626.983Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-88.208.258 -75.809.411Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -88.208.258 -75.809.411Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-647.924.929 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 3.654.670FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI316.068.450 526.149.169Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.300.727İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.300.727Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)13.068.687Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri387.192.516 459.723.367Kredilerden Nakit Girişleri387.192.516 459.723.367İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış95.359.892Ödenen Faiz17 -82.424.793 -42.052.777YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-627.073.543 -186.029.604NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-627.073.543 -186.029.604DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ829.799.458 217.704.672DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.725.915 31.675.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri202.725.915 829.799.458Finansal Yatırımlar3 801.971.357 0Ticari Alacaklar595.419.367 444.816.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar595.419.367 444.816.688Diğer Alacaklar2.192.097 1.287.809İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.192.097 1.287.809Stoklar6.039.433 3.498.045Peşin Ödenmiş Giderler41.099.170 4.435.611Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 5.960.766 4.809.715Diğer Dönen Varlıklar12 20.504.545 19.208.236ARA TOPLAM1.675.912.650 1.307.855.562TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.675.912.650 1.307.855.562DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar645.514 607.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar645.514 607.001Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 42.854.420 42.854.420Maddi Duran Varlıklar7 4.726.536.144 4.701.332.434Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 394.846 201.251Peşin Ödenmiş Giderler133.767 614.500TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.770.564.691 4.745.609.606TOPLAM VARLIKLAR6.446.477.341 6.053.465.168KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 145.500.955 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 331.881.904 274.807.328Diğer Finansal Yükümlülükler5 57.829 508.122Ticari Borçlar389.200.982 311.025.267İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 69.156.071İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar389.200.982 241.869.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.932.914 1.004.599Diğer Borçlar3.411.058 2.294.827İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.411.058 2.294.827Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)59.482.453 28.747.353Kısa Vadeli Karşılıklar525.980 199.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 525.980 199.780Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 5.386.672 6.029.871ARA TOPLAM937.380.747 624.617.147TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER937.380.747 624.617.147UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.081.730.025 979.087.540Uzun Vadeli Karşılıklar611.806 367.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 611.806 367.144Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 6.247.894 56.017.360TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.088.589.725 1.035.472.044TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.025.970.472 1.660.089.191ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.409.335.310 2.380.661.844Ödenmiş Sermaye13 33.000.000 33.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 483.517.234 472.216.507Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.400.297.638 1.400.060.673Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.400.297.638 1.400.060.673Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 1.399.816.661 1.399.816.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 480.977 244.012Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-257.087.424 -170.167.214Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-257.087.424 -170.167.214Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -257.087.424 -170.167.214Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler64.442.163 61.260.002Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları530.377.870 -27.696.688Net Dönem Karı veya Zararı154.787.829 611.988.564Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.011.171.559 2.012.714.133TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.420.506.869 4.393.375.977TOPLAM KAYNAKLAR6.446.477.341 6.053.465.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat358.481.328 103.471.108 245.386.666 62.566.169Satışların Maliyeti-226.430.947 -41.987.291 -146.573.937 -24.909.509TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)132.050.381 61.483.817 98.812.729 37.656.660BRÜT KAR (ZARAR)132.050.381 61.483.817 98.812.729 37.656.660Genel Yönetim Giderleri14 -32.629.682 -14.558.860 -14.833.293 -7.043.230Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 304.588.072 64.619.554 120.237.271 21.616.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -85.813.550 -16.235.491 -54.786.561 -7.886.633ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)318.195.221 95.309.020 149.430.146 44.343.650Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 1.424.927 649.134.133 1.360.093 30.876.612FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)319.620.148 744.443.153 150.790.239 75.220.262Finansman Gelirleri17 233.084.890 24.801.215 111.885.384 12.846.709Finansman Giderleri17 -307.589.988 -170.874.574 -114.654.405 -65.459.478SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)245.115.050 598.369.794 148.021.218 22.607.493Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.299.684 2.653.341 9.283.186 -3.929.136Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 4.299.684 2.653.341 9.283.186 -3.929.136SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)249.414.734 601.023.135 157.304.404 18.678.357DÖNEM KARI (ZARARI)249.414.734 601.023.135 157.304.404 18.678.357Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar94.626.905 224.613.513 71.547.791 4.627.027Ana Ortaklık Payları154.787.829 376.409.622 85.756.613 14.051.330Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 4,69000000 11,41000000 0,46000000 0,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar214.810 281.082.267 -122.048 35.365.785Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)280.862.900 0 35.314.946Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 268.513 284.892 -152.559 66.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-53.703 -65.525 30.511 -15.186Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-53.703 -65.525 30.511 -15.186Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-54.413.464 13.684.510 -34.536.317 1.557.076Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-70.666.837 17.772.091 -44.852.360 2.022.177Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-70.666.837 17.772.091 -44.852.360 2.022.177Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.253.373 -4.087.581 10.316.043 -465.101Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16.253.373 -4.087.581 10.316.043 -465.101DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-54.198.654 294.766.777 -34.658.365 36.922.861TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)195.216.080 895.789.912 122.646.039 55.601.218Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar74.966.398 325.709.212 9.244.291 20.216.603Ana Ortaklık Payları120.249.682 570.080.700 113.401.748 35.384.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildiri