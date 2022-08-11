***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 18:36
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624
Transferler
3.654.670 74.364.195 -78.018.865
Dönem Karı (Zararı)
376.409.622 376.409.622 224.613.513 601.023.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
280.862.900 168.382 -17.772.091 263.259.191 189.414.376 452.673.567
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
13.068.687 13.068.687 -5.688.531 7.380.156
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.950.000 -4.950.000 -4.950.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-139.281.276 -139.281.276 -94.197.576 -233.478.852
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 524.776.657 248.687 -17.772.091 4.707.243 -32.465.774 376.409.622 1.036.960.244 527.950.386 1.564.910.630
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 472.216.507 1.399.816.661 244.012 -170.167.214 61.260.002 -27.696.688 611.988.564 2.380.661.844 2.012.714.133 4.393.375.977
Transferler
3.182.161 608.806.403 -611.988.564
Dönem Karı (Zararı)
154.787.829 154.787.829 94.626.905 249.414.734
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
229.937 -34.768.084 -34.538.147 -49.532.200 -84.070.347
Kar Payları
-8.250.000 -8.250.000 -8.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
11.300.727 11.300.727 11.300.727
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
7.028 -52.152.126 -42.481.845 -94.626.943 -46.637.279 -141.264.222
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 483.517.234 1.399.816.661 480.977 -257.087.424 64.442.163 530.377.870 154.787.829 2.409.335.310 2.011.171.559 4.420.506.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-209.956.939 -640.651.015
Dönem Karı (Zararı)
154.787.829 376.409.622
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
154.787.829 376.409.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-276.137.288 -1.031.422.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 60.966.397 10.870.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
839.376 236.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 839.376 236.553
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.025.258 -3.237.434
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.025.258 -3.237.434
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-240.966.638 -681.015.712
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-86.920.210 -17.772.091
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-154.046.428 -663.243.621
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -49.823.169 -121.723.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.103.578 -83.104
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.103.578 -83.104
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-44.024.418 -236.470.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-81.231.687 19.154.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.580.525 -14.631.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-150.580.525 -14.631.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-942.801 -248.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-942.801 -248.828
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.541.388 5.645.874
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-36.182.826 -7.674.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.175.715 30.791.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78.175.715 30.791.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
928.315 335.996
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.116.231 12.932.213
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.116.231 12.932.213
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
30.735.100 1.638.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.939.508 -9.634.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.296.309 -17.516.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-643.199 7.881.447
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-202.581.146 -635.858.641
Ödenen Temettüler
-8.250.000 -4.950.000
Alınan Faiz
17 2.025.258 3.237.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -47.442
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.151.051 -3.032.366
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-733.185.054 -71.527.758
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.948.133 626.983
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.948.133 626.983
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.208.258 -75.809.411
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -88.208.258 -75.809.411
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-647.924.929 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.654.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
316.068.450 526.149.169
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.300.727
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.300.727
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.068.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
387.192.516 459.723.367
Kredilerden Nakit Girişleri
387.192.516 459.723.367
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
95.359.892
Ödenen Faiz
17 -82.424.793 -42.052.777
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-627.073.543 -186.029.604
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-627.073.543 -186.029.604
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
829.799.458 217.704.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
202.725.915 31.675.068
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
202.725.915 829.799.458
Finansal Yatırımlar
3 801.971.357 0
Ticari Alacaklar
595.419.367 444.816.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
595.419.367 444.816.688
Diğer Alacaklar
2.192.097 1.287.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.192.097 1.287.809
Stoklar
6.039.433 3.498.045
Peşin Ödenmiş Giderler
41.099.170 4.435.611
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 5.960.766 4.809.715
Diğer Dönen Varlıklar
12 20.504.545 19.208.236
ARA TOPLAM
1.675.912.650 1.307.855.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.675.912.650 1.307.855.562
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
645.514 607.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
645.514 607.001
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 42.854.420 42.854.420
Maddi Duran Varlıklar
7 4.726.536.144 4.701.332.434
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 394.846 201.251
Peşin Ödenmiş Giderler
133.767 614.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.770.564.691 4.745.609.606
TOPLAM VARLIKLAR
6.446.477.341 6.053.465.168
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 145.500.955 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 331.881.904 274.807.328
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 57.829 508.122
Ticari Borçlar
389.200.982 311.025.267
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 69.156.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
389.200.982 241.869.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.932.914 1.004.599
Diğer Borçlar
3.411.058 2.294.827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.411.058 2.294.827
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
59.482.453 28.747.353
Kısa Vadeli Karşılıklar
525.980 199.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 525.980 199.780
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 5.386.672 6.029.871
ARA TOPLAM
937.380.747 624.617.147
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
937.380.747 624.617.147
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.081.730.025 979.087.540
Uzun Vadeli Karşılıklar
611.806 367.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 611.806 367.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 6.247.894 56.017.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.088.589.725 1.035.472.044
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.025.970.472 1.660.089.191
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.409.335.310 2.380.661.844
Ödenmiş Sermaye
13 33.000.000 33.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 483.517.234 472.216.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.400.297.638 1.400.060.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.400.297.638 1.400.060.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 1.399.816.661 1.399.816.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 480.977 244.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-257.087.424 -170.167.214
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-257.087.424 -170.167.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -257.087.424 -170.167.214
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.442.163 61.260.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
530.377.870 -27.696.688
Net Dönem Karı veya Zararı
154.787.829 611.988.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.011.171.559 2.012.714.133
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.420.506.869 4.393.375.977
TOPLAM KAYNAKLAR
6.446.477.341 6.053.465.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
358.481.328 103.471.108 245.386.666 62.566.169
Satışların Maliyeti
-226.430.947 -41.987.291 -146.573.937 -24.909.509
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.050.381 61.483.817 98.812.729 37.656.660
BRÜT KAR (ZARAR)
132.050.381 61.483.817 98.812.729 37.656.660
Genel Yönetim Giderleri
14 -32.629.682 -14.558.860 -14.833.293 -7.043.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 304.588.072 64.619.554 120.237.271 21.616.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -85.813.550 -16.235.491 -54.786.561 -7.886.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
318.195.221 95.309.020 149.430.146 44.343.650
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.424.927 649.134.133 1.360.093 30.876.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
319.620.148 744.443.153 150.790.239 75.220.262
Finansman Gelirleri
17 233.084.890 24.801.215 111.885.384 12.846.709
Finansman Giderleri
17 -307.589.988 -170.874.574 -114.654.405 -65.459.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
245.115.050 598.369.794 148.021.218 22.607.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.299.684 2.653.341 9.283.186 -3.929.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 4.299.684 2.653.341 9.283.186 -3.929.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
249.414.734 601.023.135 157.304.404 18.678.357
DÖNEM KARI (ZARARI)
249.414.734 601.023.135 157.304.404 18.678.357
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94.626.905 224.613.513 71.547.791 4.627.027
Ana Ortaklık Payları
154.787.829 376.409.622 85.756.613 14.051.330
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 4,69000000 11,41000000 0,46000000 0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
214.810 281.082.267 -122.048 35.365.785
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
280.862.900 0 35.314.946
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 268.513 284.892 -152.559 66.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.703 -65.525 30.511 -15.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-53.703 -65.525 30.511 -15.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-54.413.464 13.684.510 -34.536.317 1.557.076
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.666.837 17.772.091 -44.852.360 2.022.177
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-70.666.837 17.772.091 -44.852.360 2.022.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.253.373 -4.087.581 10.316.043 -465.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.253.373 -4.087.581 10.316.043 -465.101
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.198.654 294.766.777 -34.658.365 36.922.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
195.216.080 895.789.912 122.646.039 55.601.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
74.966.398 325.709.212 9.244.291 20.216.603
Ana Ortaklık Payları
120.249.682 570.080.700 113.401.748 35.384.615
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