***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
23.06.2022 15:23
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin %3,64'üne tekabül eden toplam 1.200.000 TL nominal değerli payların, pay başına 60 TL fiyatla Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yusuf ŞENEL'e satışı, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/06/2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
NATEN 23/06/2022 1.200.000 % 3,64 60 % 0 11.300.727 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038879
BIST
15:112.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -10,00
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
15:1117,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0269
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
15:1118,2793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0508
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:111.022,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.022,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:11
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|286.145.523
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|VKING
|6,27
|4.918.790
|% 9,04
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,45
|1.878.891.283
|% -1,15
|
|SISE
|21,78
|992.112.069
|% -1,89
|
|EREGL
|27,90
|908.116.645
|% -1,06
|
|SASA
|45,32
|887.335.358
|% 0,49
|
|ODAS
|3,28
|850.686.224
|% 4,13
|
|ODAS
|3,28
|850.686.224
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,85
|570.432.950
|% -1,42
|
|TSKB
|2,24
|194.236.263
|% -0,88
|
|AKBNK
|8,90
|748.115.553
|% -2,09
|
|EKGYO
|2,62
|196.907.347
|% -0,76
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3563
|17,3667
|% 0,16
|
|Euro
|18,2542
|18,2793
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,1636
|21,2697
|% -0,07
|
|Frank
|17,9199
|18,0279
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6135
|4,6366
|% 0,24
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,96
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.801
|6.904
|-42,00
|
|Tam
|6.792
|6.887
|-31,00
|
|Yarım
|3.335
|3.368
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,21
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,25
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:23ETYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 607, 058 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 37 kaybederek (% -0.79 ) 2, 799
-
15:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, YKBNK
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EREGL
-
15:22XU100
Endeks 2, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 45 altında . İşlem hacmi 18, 778.00 milyon TL de