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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

23.06.2022 15:23
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin %3,64'üne tekabül eden toplam 1.200.000 TL nominal değerli payların, pay başına 60 TL fiyatla Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yusuf ŞENEL'e satışı, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/06/2022 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
NATEN 23/06/2022 1.200.000 % 3,64 60 % 0 11.300.727 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038879


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 79,30 4.224.779 % 9,99  
LIDFA 13,34 10.574.191 % 9,98  
MAKIM 14,15 286.145.523 % 9,95  
ATSYH 45,00 1.384.261 % 9,76  
VKING 6,27 4.918.790 % 9,04  
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15:11 Alış Satış %  
Dolar 17,3563 17,3667 % 0,16  
Euro 18,2542 18,2793 % -0,28  
Sterlin 21,1636 21,2697 % -0,07  
Frank 17,9199 18,0279 % -0,16  
Riyal 4,6135 4,6366 % 0,24  
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15:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.831 -6,96  
Altın Gr. 1.022 1.022 -1,60  
Cumhuriyet 6.801 6.904 -42,00  
Tam 6.792 6.887 -31,00  
Yarım 3.335 3.368 -16,00  
Çeyrek 1.670 1.684 -7,00  
Gümüş.Ons 21,18 21,21 -0,22  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,13  
B. Petrol 112 112 0,25  
Seans Raporu 15:11
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