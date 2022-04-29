***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Dağıtım SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 Peşin 0,2500000 25 10 0,2250000 22,5B Grubu, NATEN, TRENATU00026 Peşin 0,2500000 25 10 yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 0 0B Grubu, NATEN, TRENATU00026 0 0Ek Açıklamalar23.03.2022 ve 06.04.2022 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 29.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Naturel Yenilenebilir Enerji Kar Dağıtım Tablosu 2021.pdfEK: 2 Naturel Yenilenebilir Enerji Dividend Distribution Table 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUNATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 33.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.460.840,92Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.029.465.403 12.088.836,434. Vergiler ( - ) -5.372.542 -2.379.462,315. Net Dönem Kârı 611.988.564 9.709.374,126. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 485.468,7 485.468,78. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 611.503.095,29 9.223.905,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 611.503.095,29 9.223.905,419. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.161.602,0610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 612.664.697,3511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.250.000* Nakit 8.250.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 660.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 602.593.095,2920. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 675.000 0,11 0,225 22,5B Grubu 6.750.000 1,1 0,225 22,5TOPLAM 7.425.000 1,21 0,225 22,5Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem karı 1.024.902.861 (1.029.465.403-5.372.542) TL olup, bu tutarın 412.104.297 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 611.988.564 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025714BIST