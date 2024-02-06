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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.02.2024 18:17
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği Çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.02.2024

Ek Açıklamalar
1. Sermaye Piyasası Kurulunca 100.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanın 1.500.000.000-TL çıkarılmasına ve geçerlilik süresinin 2024- 2028 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına,
2. Kayıtlı sermaye tavanının, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına uygun bir şekilde esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
3. Gerekli izinlerin alması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına,
4. Söz konusu esas sözleşme değişikliğinin, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, gerekli izinler için 06.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NATEN Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 NATEN Article_Association_CMB.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247225


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