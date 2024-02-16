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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2024 12:18
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.02.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ve Esas Sözleşme 6'ncı maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz Kurul'un 15.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49779 sayılı onay yazısı ile 16.02.2024 tarihinde Şirketimize tebliğ edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NATEN Article_Association_CMB.pdf
EK: 2 NATEN Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250023


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Brent Pet. 82,06 82,06 % 0,66  
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