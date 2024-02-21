***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 06.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.02.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ve Esas Sözleşme 6'ncı maddesinin tadili konusunda gerekli iznin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 06.02.2024 tarihinde başvurulmuştu.Kurul'un 15.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49779 sayılı onay yazısına istinaden, Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'ncü maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü E- 50035491-431.02-00094193451 sayılı yazısı ile izin vermiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 NATEN Article_Association_CMB.pdfEK: 2 NATEN Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251188BIST