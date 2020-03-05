***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 21:40
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Balsuyu Şirketler Grubu ile Türkiye'nin en büyük ÇATI GÜNEŞ SANTRALİNİN anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalamıştır. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek ve dünyanın en büyük ÇATI GÜNEŞ kurulumları arasında yer alacak olan proje, toplam 11.4 MW güce sahip olacaktır. Sözleşme bedeli, KDV dahil 35.945.663,60 Türk Lirasıdır (5.902.020,16 Amerikan Doları).
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824738
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
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|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1158
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,1000
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|: 6,0980
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En Düşük
6,0635
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En Yüksek
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|: 1,27%
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|: 6,8160
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|Açılış
|: 328,25
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|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
328,94
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8916
|7,9311
|% 1,22
|
|Frank
|6,4255
|6,4642
|% 1,55
|
|Riyal
|1,6256
|1,6337
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|28,76
|
|Altın Gr.
|328
|328
|8,13
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,05
|
|B. Petrol
|50,28
|50,28
|-0,85
|