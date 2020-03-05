***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Balsuyu Şirketler Grubu ile Türkiye'nin en büyük ÇATI GÜNEŞ SANTRALİNİN anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalamıştır. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek ve dünyanın en büyük ÇATI GÜNEŞ kurulumları arasında yer alacak olan proje, toplam 11.4 MW güce sahip olacaktır. Sözleşme bedeli, KDV dahil 35.945.663,60 Türk Lirasıdır (5.902.020,16 Amerikan Doları).Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824738BIST