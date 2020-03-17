***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının, 213 sayılı vergi usul kanununun 134.üncü maddesi uyarınca 2018 dönemine ait hesap ve işlemlerimiz için vergi kanunları yönünden inceleme yapılacağına dair tebligatı şirketimize ulaşmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830186BIST