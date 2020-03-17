***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 18:58
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının, 213 sayılı vergi usul kanununun 134.üncü maddesi uyarınca 2018 dönemine ait hesap ve işlemlerimiz için vergi kanunları yönünden inceleme yapılacağına dair tebligatı şirketimize ulaşmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830186
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,3990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0289
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0429
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1500
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05314,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,99
|Açılış
|: 314,42
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7038
|7,7425
|% -2,12
|
|Frank
|6,6315
|6,6715
|% -1,98
|
|Riyal
|1,6983
|1,7068
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|13,65
|
|Altın Gr.
|315
|315
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,66
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,60
|2,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,66
|28,66
|-1,39
|
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