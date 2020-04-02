***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2020 18:18
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Çatı Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetlerini sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğu ve mali tabloları şirketimiz ile %100 konsolide edilerek açıklanan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. üzerinden gerçekleştirecektir.
Bu bağlamda
05.03.2020 tarihinde açıklamasını yaptığımız Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında yapımını üstlendiğimiz Çatı Güneş Santral anahtar teslim yapım sözleşmesi yüzde yüz sermayesine sahip olduğumuz Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ve Balsuyu Şirketler Grubu arasında imzalanmıştır. Konuya ilişkin güncellenen açıklamamız aşağıda sunulmaktadır.
"Şirketimizin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, sermayesinin yüzde yüzüne sahip olduğumuz ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ile Balsuyu Şirketler Grubu arasında Türkiye'nin en büyük ÇATI GÜNEŞ SANTRALİNİN anahtar teslim yapımı için sözleşme imzalanmıştır. Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek ve dünyanın en büyük ÇATI GÜNEŞ kurulumları arasında yer alacak olan proje, toplam 11.4 MW güce sahip olacaktır. Sözleşme bedeli, KDV dahil 35.945.663,60 Türk Lirasıdır (5.902.020,16 Amerikan Doları)."
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834394
BIST
18:0589.511
En Yüksek
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|: 0,48%
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|: 89.748
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346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.950
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.719.653
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.275.731
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.847.847
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.607.449
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.992.457
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GARAN
|7,60
|652.218.900
|% -3,06
|
|SASA
|7,66
|509.795.384
|% -3,04
|
|TUPRS
|82,65
|477.270.492
|% 6,30
|
|ASELS
|23,14
|416.107.941
|% 1,14
|
|PETKM
|3,46
|2.517.976.635
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|408.226.793
|% -9,84
|
|YKBNK
|1,85
|283.169.305
|% -1,07
|
|IHLGM
|1,00
|149.607.592
|% -6,54
|
|ADESE
|1,09
|127.115.434
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1804
|8,2214
|% -1,03
|
|Frank
|6,7878
|6,8287
|% -1,84
|
|Riyal
|1,7562
|1,7650
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|18,41
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,41
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,06
|3,07
|0,05
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|B. Petrol
|30,43
|30,43
|5,69
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