***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 19:03
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 20 Temmuz 2020 tarihinde göreve başlayan Sn. Sezen Kolcu Tuncay 23.11.2020 tarihi itibariyle Finans ve Mali İşler Direktörlüğü görevini Sn. Sami Özgür Bostan'a devretmiştir. 2010 Yılında Anadolu Üniversite'si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Sn. Sami Özgür Bostan, mezuniyetinden sonra PwC Türkiye ve EY bağımsız denetim şirketlerinde görev almıştır, 2016 yılından günümüze kadar Aydıner İnşaat A.Ş.'de İç Denetim ve Kontrol Müdürü olarak çalışmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889634
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,9270
En Yüksek
|Değişim
|: 4,04%
|| 0,3080
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 0,3478
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
18:05465,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,74
|Açılış
|: 465,59
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9214
|7,9270
|% 4,04
|
|Euro
|9,3670
|9,3895
|% 3,85
|
|Sterlin
|10,4379
|10,4902
|% 3,37
|
|Frank
|8,5887
|8,6405
|% 3,14
|
|Riyal
|2,0933
|2,1038
|% 3,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-34,93
|
|Altın Gr.
|465
|465
|6,46
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|45,92
|45,92
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 56 kaybederek (% -1.13 ) 1, 185
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATEKS, GLRYH, EGEEN, CASA, RTALB, ALCAR, GUBRF, BAGFS, KRSTL, ERBOS
-
17:59
SAFKR, TURGG, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MARKA, TDGYO, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında