***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 20 Temmuz 2020 tarihinde göreve başlayan Sn. Sezen Kolcu Tuncay 23.11.2020 tarihi itibariyle Finans ve Mali İşler Direktörlüğü görevini Sn. Sami Özgür Bostan'a devretmiştir. 2010 Yılında Anadolu Üniversite'si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Sn. Sami Özgür Bostan, mezuniyetinden sonra PwC Türkiye ve EY bağımsız denetim şirketlerinde görev almıştır, 2016 yılından günümüze kadar Aydıner İnşaat A.Ş.'de İç Denetim ve Kontrol Müdürü olarak çalışmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889634BIST