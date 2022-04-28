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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 09:07
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın yerine Sn. Bora BİLGİN'in vekaleten Genel Müdür olarak getirilmesine ve ayrıca 29.04.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Bora BİLGİN'in TTK'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024653


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Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,09 23,12 -0,20  
Gümüş Gr. 10,98 10,99 -0,12  
B. Petrol 104 104 -1,13  
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