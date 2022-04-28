***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.04.2022 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Ragıp Ali KILINÇ'ın yerine Sn. Bora BİLGİN'in vekaleten Genel Müdür olarak getirilmesine ve ayrıca 29.04.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Bora BİLGİN'in TTK'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024653BIST