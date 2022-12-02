***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNaturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş ("Naturel Yenilenebilir Enerji")'nin %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 2 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için 02.12.2022 (bugün) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.Naturel Yenilenebilir Enerji'nin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının, mevcut işletmede olan Güneş Enerji Santralleri, alınmış ve ilgili kurumlara başvurusu yapılmış olan ön lisansları sonrasında, toplam 1.352,53 MWp Güneş Enerji Santrali kurulu gücüne ve buna ilave olarak 720 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083983BIST