***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2022 16:17
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş ("Naturel Yenilenebilir Enerji")'nin %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 2 ayrı Bataryalı Güneş Enerji Santrali Projesi için toplamda 150 MWm / 100 MWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için 02.12.2022 (bugün) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.
Naturel Yenilenebilir Enerji'nin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının, mevcut işletmede olan Güneş Enerji Santralleri, alınmış ve ilgili kurumlara başvurusu yapılmış olan ön lisansları sonrasında, toplam 1.352,53 MWp Güneş Enerji Santrali kurulu gücüne ve buna ilave olarak 720 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083983
BIST
16:055.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -32,17
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:0518,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:0519,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0251
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,5800
16:051.078,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.078,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ALFAS
|201,30
|780.738.674
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.299.814
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.412.827.375
|% 9,98
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|99.188.966
|% -9,87
|
|EKIZ
|18,99
|1.839.346
|% -9,66
|
|THYAO
|128,60
|7.251.665.490
|% 3,38
|
|KOZAL
|406,60
|5.471.483.590
|% 0,44
|
|ASELS
|49,06
|4.406.202.753
|% 2,76
|
|EREGL
|41,94
|3.910.639.375
|% -1,27
|
|EKGYO
|7,14
|2.645.436.694
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.645.436.694
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,71
|629.456.304
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,59
|1.849.534.094
|% -2,49
|
|ADESE
|1,73
|280.605.299
|% 0,00
|
|TSKB
|4,05
|610.474.731
|% -0,98
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6325
|18,6393
|% 0,03
|
|Euro
|19,6314
|19,6418
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8383
|22,9528
|% 0,41
|
|Frank
|19,8874
|20,0072
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9422
|4,9669
|% 0,02
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|38,00
|
|Tam
|7.199
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.492
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,45
|87,45
|0,57
|