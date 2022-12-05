***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 09:15
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş ("Naturel Yenilenebilir Enerji")'nin %100 bağlı ortaklığı Naturel Batarya Sistemleri ve Enerji Yatırımları A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 3 ayrı Bataryalı Rüzgar Enerji Santrali Projesi için toplamda 223,2 MWm / 223,2 MWe gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) ve bu santrallere bütünleşik 223,2 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ön lisans başvurusunda bulunmuştur.
Naturel Yenilenebilir Enerji'nin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının, mevcut işletmede olan Güneş Enerji Santralleri, alınmış ve ilgili kurumlara başvurusu yapılmış olan ön lisansları sonrasında, 1.352,53 MWp Güneş Enerji Santrali ile 223,2 MWp Rüzgar Enerji Santrali ile toplam 1.575,73 MWp yenilenebilir enerjiden kurulu güce ve bu santrallere ilave olarak 943,2 MWh elektrik depolama kapasitesine ulaşması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084135
BIST
10:284.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 7,88
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|: 4.994
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|Önceki Kapanış
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5.006
En Düşük
4.950
10:2818,6355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|: 18,7100
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|Önceki Kapanış
|: 18,7150
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En Düşük
18,5992
10:2819,6826
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1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:28
|GLCVY
|31,68
|40.431.754
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|236.393.090
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|70.985.663
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|1.557.496
|% 9,97
|
|PRKME
|20,20
|65.488.388
|% -9,98
|
|PRDGS
|12,74
|14.573.701
|% -9,96
|
|YESIL
|4,44
|5.261.156
|% -9,94
|
|SASA
|109,00
|225.685.225
|% -9,17
|
|EDIP
|9,19
|1.523.904
|% -8,92
|
|THYAO
|130,80
|1.799.624.619
|% 1,95
|
|KRDMD
|15,24
|822.649.081
|% 3,25
|
|EREGL
|41,54
|677.290.586
|% 0,29
|
|KOZAL
|394,70
|637.039.427
|% 0,69
|
|TUPRS
|483,30
|594.504.650
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,26
|475.144.037
|% 1,68
|
|ADESE
|1,75
|98.132.128
|% 3,55
|
|KRDMD
|15,24
|822.649.081
|% 3,25
|
|SKBNK
|2,69
|114.607.673
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,48
|96.621.537
|% 2,35
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6337
|18,6355
|% 0,01
|
|Euro
|19,6708
|19,6826
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,8741
|22,9888
|% 0,24
|
|Frank
|19,8432
|19,9627
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,47
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|1,96
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.211
|7.274
|0,00
|
|Yarım
|3.497
|3.556
|0,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,89
|0,03
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|B. Petrol
|85,93
|85,93
|0,36
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