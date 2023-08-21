***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 21.08.2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No 922806) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No 927020) sahibi Yücel ÇAPKIN'nın Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.Yücel ÇAPKINYatırımcı İlişkileri MüdürüTel: 03124671836info@naturelenerji.com.trKadriye Merve İMİRGİYatırımcı İlişkileri UzmanıTel: 03124671836merve.imirgi@naturelenerji.com.trKamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187833BIST