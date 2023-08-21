***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2023 18:46
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 21.08.2023 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No 922806) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No 927020) sahibi Yücel ÇAPKIN'nın Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkiler Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Yücel ÇAPKIN
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Tel: 03124671836
info@naturelenerji.com.tr
Kadriye Merve İMİRGİ
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Tel: 03124671836
merve.imirgi@naturelenerji.com.tr
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187833
BIST