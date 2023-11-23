***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2023 08:31
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Esas Sözleşme Tadili'ne İlişkin SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İç Kaynaklar Detayı Revize Edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 165.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 3.000.000 9.211.638,870 307,05462 2.788.361,130 92,94537 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENATU00018 Nâma
B Grubu, NATEN, TRENATU00026 30.000.000 92.116.388,720 307,05462 27.883.611,280 92,94537 B Grubu B Grubu, NATEN, TRENATU00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 33.000.000 101.328.027,590 307,05462 30.671.972,410 92,94537
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 30.684.441,46
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 64.487.764,18
Geçmiş Yıl Karları (TL) 6.155.821,95
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
SPK Başvuru Tarihi 03.04.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.03.2023 tarihli kararı kapsamında
Şirketimizin, 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL'si kar payı ve 101.328.027,59 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 165.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 132.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı.
Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 22.11.2023 tarih 2023/74 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NATEN Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf
EK: 2 NATEN Article_Association_CMB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219479
BIST