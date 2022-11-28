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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.11.2022 18:22
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 64000000 43675000 TRY 68,242 Bağlı Ortaklık
NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Enerjisi Üretimi İle Bataryalı Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Elektrik Enerjisi Üretimi İle Bataryalı Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları 10000000 6824200 TRY 68,242 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 410000000 212264352 TRY 51,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 59537562 TRY 51,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 39864281 TRY 51,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 36240255 TRY 51,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 12942948 TRY 51,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 12500000 6471474 TRY 51,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. Enerji Sektörü Dijital Platformları, Yönetim Otomasyon ve Kontrol Yazılımları 10000000 5177179 TRY 51,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 117000 60573 TRY 51,77 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082699


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Riyal 4,9411 4,9659 % -0,02  
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Altın Gr. 1.044 1.045 2,44  
Cumhuriyet 6.988 7.094 -21,00  
Tam 6.990 7.069 33,00  
Yarım 3.390 3.456 16,00  
Çeyrek 1.690 1.728 9,00  
Gümüş.Ons 21,09 21,13 0,18  
Gümüş Gr. 12,61 12,63 0,07  
B. Petrol 83,24 83,24 -0,47  
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