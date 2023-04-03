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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2023 18:30
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 24.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön. Krl. Bşk. - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Sustain-Tech Girişim Sermayesi Yatırım Ort.A.Ş.Yön.Krl.Bşk Hayır 12.12 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 24.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
UĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 24.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131292 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 18.09.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131292 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı
HİLAL ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 18.09.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BORA BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.04.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131295


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