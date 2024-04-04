***NCI* *KARYE* *YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.04.2024 09:06
***NCI******KARYE******YESIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KARYE, YESIL]
İlgili Fonlar [NCI]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266852
BIST
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11:368.958
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,34
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3631,8887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0656
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3634,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1261
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:362.351,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,87
|Açılış
|: 2.351,35
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:34
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|31.731.903
|% 9,91
|
|SEKUR
|14,63
|19.410.277
|% 9,18
|
|AKENR
|18,43
|795.660.944
|% 9,12
|
|KARYE
|40,28
|90.821.663
|% 8,86
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|6.248.538
|% -5,80
|
|ERSU
|46,44
|28.129.774
|% -5,76
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,50
|8.280.883.500
|% -3,83
|
|ODINE
|81,75
|2.692.811.320
|% 5,28
|
|ISCTR
|11,66
|1.921.663.156
|% 0,17
|
|EREGL
|39,12
|1.102.754.648
|% 2,19
|
|TUPRS
|165,50
|1.057.077.189
|% 1,66
|
|ISCTR
|11,66
|1.921.663.156
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,40
|409.196.836
|% 0,00
|
|AKENR
|18,43
|795.660.944
|% 9,12
|
|AKFGY
|2,19
|85.625.405
|% 6,31
|
|ODINE
|81,75
|2.692.811.320
|% 5,28
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8855
|31,8882
|% -0,21
|
|Euro
|34,6905
|34,7071
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,1298
|40,3309
|% -0,47
|
|Frank
|34,9571
|35,1323
|% -0,95
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,04
|27,07
|% 0,66
|
|Platin
|937,23
|942,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,51
|1.015,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,21
|89,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,06
|2.292,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:34
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11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 97 kaybederek (% -0.10 ) 9, 688
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11:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, GUSGR
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11:49XU100
Endeks 8, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 29, 756.00 milyon TL de
-
11:49KLGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 614, 540 adet işlem
-
11:48ODINE
Yüzde 6.25 oranında artışla 82.50 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 456, 639 adet işlem