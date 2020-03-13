***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:38
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828018
BIST
12:5795.396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 1.756,71
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
12:576,2621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0552
|Açılış
|: 6,2570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
12:576,9926
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0803
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
12:57318,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,13
|Açılış
|: 318,23
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.623.386
|% 10,00
|
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|KUYAS
|1,06
|5.044.708
|% 9,28
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|AKGRT
|5,08
|3.417.217
|% -15,05
|
|ECZYT
|9,81
|22.068.631
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|111.092
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|25,04
|523.018.162
|% 2,79
|
|THYAO
|8,85
|460.459.204
|% 4,36
|
|GARAN
|9,16
|269.530.791
|% 4,81
|
|YKBNK
|2,22
|183.252.727
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|144.876.881
|% 1,50
|
|ODAS
|1,31
|126.402.454
|% -0,76
|
|IHLGM
|0,89
|82.418.437
|% -1,11
|
|YKBNK
|2,22
|183.252.727
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|144.876.881
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|76.774.566
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8666
|7,9061
|% -0,56
|
|Frank
|6,5965
|6,6362
|% -1,00
|
|Riyal
|1,6638
|1,6721
|% -0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,37
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.110
|2.163
|-4,75
|
|Yarım
|1.020
|1.046
|-2,30
|
|Çeyrek
|512
|523
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,07
|35,07
|1,85
|