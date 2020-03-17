***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:05
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NETAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829653
BIST
11:1586.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.075,67
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.613
11:156,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,4390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4461
En Düşük
6,4177
11:157,1751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:15306,96
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -6,48
|Açılış
|: 306,96
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.173.247
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|105.478
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|KRTEK
|1,35
|211.284
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.833.175
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|680.310
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|69.249
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|ASELS
|22,36
|223.736.486
|% -2,44
|
|THYAO
|7,94
|206.008.298
|% -3,52
|
|GARAN
|8,26
|132.457.877
|% 0,85
|
|HALKB
|4,93
|53.078.802
|% -0,40
|
|AKBNK
|6,07
|52.953.600
|% 1,68
|
|IHLGM
|0,79
|31.176.448
|% -8,14
|
|TSKB
|0,89
|32.713.227
|% 1,14
|
|THYAO
|7,94
|206.008.298
|% -3,52
|
|YKBNK
|2,04
|51.183.538
|% 0,49
|
|KARSN
|1,26
|30.241.754
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8509
|7,8903
|% -0,25
|
|Frank
|6,7414
|6,7820
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7102
|1,7188
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-27,05
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,48
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,55
|12,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|30,89
|30,89
|0,84
|