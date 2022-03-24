***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2022 17:07
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012697
BIST
17:252.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,50
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:2514,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0139
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:2516,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0281
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:25934,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,28
|Açılış
|: 934,20
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.211.630
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.157.491
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.025.773
|% 9,95
|
|MEPET
|2,51
|14.338.966
|% 9,61
|
|PKENT
|232,40
|9.404.763
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.866.767
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|45.130.453
|% -9,81
|
|SANEL
|6,08
|7.498.234
|% -9,25
|
|IDEAS
|23,36
|62.694.601
|% -8,61
|
|KRDMD
|15,25
|4.276.998.612
|% -0,52
|
|THYAO
|27,94
|1.873.660.136
|% -0,57
|
|EREGL
|33,50
|1.864.667.598
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|1.744.707.237
|% 0,78
|
|GARAN
|12,03
|1.614.335.029
|% -1,15
|
|KRDMD
|15,25
|4.276.998.612
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,26
|493.686.148
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|743.363.627
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,23
|559.776.982
|% -2,42
|
|GARAN
|12,03
|1.614.335.029
|% -1,15
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8369
|14,8429
|% 0,10
|
|Euro
|16,3263
|16,3594
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,4897
|19,5874
|% -0,26
|
|Frank
|15,8632
|15,9587
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9451
|3,9648
|% 0,01
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|15,29
|
|Altın Gr.
|932
|932
|4,06
|
|Cumhuriyet
|6.184
|6.278
|63,00
|
|Tam
|6.148
|6.302
|55,55
|
|Yarım
|2.972
|3.048
|26,88
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,76
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,26
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,64
|
Seans Raporu
17:24
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