***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:21
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084696
BIST
11:304.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -9,86
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:3018,6424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:3019,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0275
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:301.060,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.061,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:30
|BARMA
|122,10
|25.857.239
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.836.208
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.830.492
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.612.527
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.812.766
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|385.660.541
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|353.931.965
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|30.381.271
|% -9,97
|
|PRDGS
|11,47
|24.236.264
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,22
|4.584.328.482
|% 6,10
|
|THYAO
|137,20
|3.178.823.587
|% -1,01
|
|EREGL
|42,64
|3.000.481.153
|% 0,47
|
|ASELS
|49,52
|1.830.986.347
|% -0,52
|
|ENKAI
|27,32
|1.823.559.094
|% 2,48
|
|KRDMD
|17,22
|4.584.328.482
|% 6,10
|
|ADESE
|1,84
|233.199.393
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,24
|743.964.081
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,69
|262.280.421
|% 0,75
|
|TSKB
|4,07
|383.485.004
|% 1,50
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6373
|18,6399
|% 0,01
|
|Euro
|19,5676
|19,5801
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6775
|22,7912
|% 0,23
|
|Frank
|19,6745
|19,7931
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,01
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,41
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.130
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|0,52
|