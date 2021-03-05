***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/03/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıNetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuUluslararası ARGESatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı50.000 TLBeher Pay Fiyatı160 ABD Doları + Kapanış DüzeltmeleriToplam Tutar8.000.000 ABD Doları + Kapanış DüzeltmeleriSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,83 (Kapanış düzeltmeleri hariç)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,53 (Kapanış düzeltmeleri hariç)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıKapanış işlemleri sonucunda belirlenecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMERA Switzerland AGKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiBulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi05/03/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulü.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKanunen gerekli değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarihli toplantısında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 sermayesine sahip olduğu NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. ("NetRD")'nin paylarının tamamının ABD menşeili Orion Innovation Group içinde yer alan MERA Switzerland AG'ye satışına karar verilmiştir. NetRD'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden 50.000 TL nominal değerli payların tamamının MERA Switzerland A.G.'ye satılmasına ilişkin işlemde işletme değeri 9.200.000 ABD Doları olarak belirlenmiş, hedef net borç değeri düşüldükten sonra NetRD'nin özkaynak değeri 8.000.000 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. Kapanış düzeltmeleri yapıldıktan sonra şirket değeri net olarak tespit edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915510BIST