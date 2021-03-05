***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
05.03.2021 18:15
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Uluslararası ARGE
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
50.000 TL
Beher Pay Fiyatı
160 ABD Doları + Kapanış Düzeltmeleri
Toplam Tutar
8.000.000 ABD Doları + Kapanış Düzeltmeleri
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,83 (Kapanış düzeltmeleri hariç)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,53 (Kapanış düzeltmeleri hariç)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Kapanış işlemleri sonucunda belirlenecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
MERA Switzerland AG
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/03/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kanunen gerekli değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2021 tarihli toplantısında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Netaş Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin %100 sermayesine sahip olduğu NetRD Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon A.Ş. ("NetRD")'nin paylarının tamamının ABD menşeili Orion Innovation Group içinde yer alan MERA Switzerland AG'ye satışına karar verilmiştir. NetRD'nin sermayesinin %100'ünü temsil eden 50.000 TL nominal değerli payların tamamının MERA Switzerland A.G.'ye satılmasına ilişkin işlemde işletme değeri 9.200.000 ABD Doları olarak belirlenmiş, hedef net borç değeri düşüldükten sonra NetRD'nin özkaynak değeri 8.000.000 ABD Doları olarak tespit edilmiştir. Kapanış düzeltmeleri yapıldıktan sonra şirket değeri net olarak tespit edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915510
BIST