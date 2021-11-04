***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 309.741.360 -4.241 34.897.360 242.688.833 -148.600.270 535.890.730 318.689 536.209.419Transferler-148.600.270 148.600.270Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)161.935.169 -111.513 -10.439.636 151.384.020 691.295 152.075.315Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)179.495 179.495Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -9.309.272 471.676.529 -115.754 34.897.360 94.088.563 -10.439.636 687.274.750 1.189.479 688.464.229Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 0 -11.594.178 530.984.834 107.943 34.897.360 22.958.336 -136.852.046 546.979.209 -1.563.434 545.415.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-278.135.478 194.982.994Dönem Karı (Zararı)-135.424.007 -9.748.341Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-135.424.007 -9.748.341Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.403.735 23.733.310Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 73.258.068 54.097.340Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.916.784 -4.787.440Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 7.216.207 -4.787.440Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.700.577 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.877.104 32.910.141Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.947.112 32.056.580Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.223.020 544.382Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-293.028 309.179Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler66.326.051 67.621.652Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -2.938.941 -937.764Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 74.853.903 68.925.923Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri17 -5.588.911 -366.507Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 -81.634.953 -106.080.688Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 4.924.755 -174.153Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -26.760.461 -20.015.308Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.263.212 161.766Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler2.263.212 161.766Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -88.574.295 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-88.170.575 215.253.904Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler232.455.051 197.639.512İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21.452.684 8.258.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)211.002.367 189.380.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.339.244 3.629.356İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.339.244 3.629.356Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-52.940.454 71.695.724Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-52.940.454 71.695.724Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler15.763.570 -11.035.424Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-52.900.440 -1.054.344Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-150.103.162 11.475.858İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.491.285 -8.998.354İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-141.611.877 20.474.212Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.317.010 -3.234.092Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-42.620.182 -52.449.514Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-42.620.182 -52.449.514Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.847.192 -19.743.662İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-43.847.192 -19.743.662İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 18.330.490Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-250.998.317 229.238.873Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-28.742.246 -32.975.483Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 1.605.085 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.280.396YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI53.642.582 -62.689.731Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri25 88.574.295 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.110.091 42.426Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.708.572 42.426Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.401.519 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.924.916 -61.930.096Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -20.872.636 -24.055.159Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -21.052.280 -37.874.937Alınan Faiz18 2.938.941 937.764Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.055.829 -1.739.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.128.083 -59.715.876Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 814.740.827 767.935.627Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -592.455.242 -737.739.775Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.322.900 -20.985.805Ödenen Faiz-62.834.602 -68.925.923YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.364.813 72.577.387Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi83.843.225 -24.053.725NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.478.412 48.523.662DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 305.858.010 195.340.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 310.336.422 243.864.200Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 310.336.422 305.858.010Ticari Alacaklar1.046.262.454 1.068.508.482İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 35.936.481 42.997.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.010.325.973 1.025.510.985Diğer Alacaklar1.117.015 571.632İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.117.015 571.632Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar261.562.897 173.169.862Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları4 261.562.897 173.169.862Stoklar8 203.498.032 183.412.626Peşin Ödenmiş Giderler79.045.995 21.702.469Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 29.735.317 33.957.039Diğer Dönen Varlıklar14.724.910 19.500.272ARA TOPLAM1.946.283.042 1.806.680.392TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.946.283.042 1.806.680.392DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11.893.384 6.837.555Ticari Alacaklar33.869.779 26.953.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 33.869.779 26.953.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 6.583.128 11.507.883Maddi Duran Varlıklar9 82.341.820 106.867.551Kullanım Hakkı Varlıkları11 44.034.752 48.320.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar325.836.569 254.299.756Şerefiye10 162.080.957 134.537.477Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 163.755.612 119.762.279Ertelenmiş Vergi Varlığı19 213.498.242 149.627.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR718.057.674 604.413.687TOPLAM VARLIKLAR2.664.340.716 2.411.094.079KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar844.473.111 520.299.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar844.473.111 520.299.949Banka Kredileri6 801.440.640 505.122.861Kiralama İşlemlerinden Borçlar43.032.471 15.177.088Ticari Borçlar917.789.530 886.418.679İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 166.413.006 145.181.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 751.376.524 741.237.022Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 35.663.824 31.526.502Diğer Borçlar4.715.229 40.309.890İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.715.229 40.309.890Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler104.535.563 114.103.140Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 104.535.563 114.103.140Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4 75.369.689 70.607.087Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 2.616.637Kısa Vadeli Karşılıklar29.490.872 40.210.587Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 19.644.750 31.294.457Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.846.122 8.916.130ARA TOPLAM2.012.037.818 1.706.092.471TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.012.037.818 1.706.092.471UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.332.633 65.608.465İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.332.633 65.608.465Banka Kredileri6 11.421.269 21.376.420Kiralama İşlemlerinden Borçlar25.911.364 44.232.045Uzun Vadeli Karşılıklar30.767.754 34.913.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 30.767.754 34.913.181Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 38.786.736 18.708.917TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.887.123 119.230.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.118.924.941 1.825.323.034ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar546.979.209 585.075.637Ödenmiş Sermaye15 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)519.390.656 421.188.549Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.594.178 -11.594.178Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.594.178 -11.594.178Yabancı Para Çevrim Farkları530.984.834 432.782.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)107.943 -445.568Yabancı Para Çevrim Farkları107.943 -445.568Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22.958.336 94.088.563Net Dönem Karı veya Zararı-136.852.046 -71.130.227Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.563.434 695.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR545.415.775 585.771.045TOPLAM KAYNAKLAR2.664.340.716 2.411.094.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.463.839.313 1.119.131.956 484.377.286 391.894.681Satışların Maliyeti4 -1.397.813.879 -1.007.788.031 -458.478.508 -355.135.129TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.025.434 111.343.925 25.898.778 36.759.552BRÜT KAR (ZARAR)66.025.434 111.343.925 25.898.778 36.759.552Genel Yönetim Giderleri4 -78.649.804 -49.364.904 -28.760.234 -18.307.871Pazarlama Giderleri4 -75.429.277 -71.883.482 -25.231.787 -25.517.025Araştırma ve Geliştirme Giderleri4 -16.423.359 -3.313.403 -5.102.231 -1.901.785Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 11.299.700 9.642.325 4.012.470 2.050.994Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -97.384.570 -50.296.849 -14.924.065 -20.703.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-190.561.876 -53.872.388 -44.107.069 -27.619.396Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler42.380.650 42.426 1.633.408 11.690Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.809.373 -204.192 -1.350.532 -27.818Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 40.791 174.153 -121.890 178.936FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-150.949.808 -53.860.001 -43.946.083 -27.456.588Finansman Gelirleri18 84.573.894 107.018.452 10.169.208 57.900.259Finansman Giderleri18 -95.808.554 -82.922.100 -32.098.855 -29.792.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-162.184.468 -29.763.649 -65.875.730 651.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26.760.461 20.015.308 20.007.719 -27.080.459Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -2.494 -2.494Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 26.760.461 20.017.802 20.007.719 -27.077.965SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-135.424.007 -9.748.341 -45.868.011 -26.429.293DÖNEM KARI (ZARARI)-135.424.007 -9.748.341 -45.868.011 -26.429.293Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.428.039 691.295 -467.582 -526.185Ana Ortaklık Payları-136.852.046 -10.439.636 -45.400.429 -25.903.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına (Kayıp) -2,08780000 -0,15030000 -0,70710000 -0,40750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar98.202.107 161.935.169 -705.319 119.318.024Yabancı Para Çevrim Farkları98.202.107 161.935.169 -705.319 119.318.024Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.133.370 -111.513 8.575.840 6.087Yabancı Para Çevrim Farkları-3.133.370 -111.513 8.575.840 6.087DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.068.737 161.823.656 7.870.521 119.324.111TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.355.270 152.075.315 -37.997.490 92.894.818Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.258.842 691.295 535.686 -526.185Ana Ortaklık Payları-38.096.428 151.384.020 -38.533.176 93.421.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974880BIST