***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor
27.04.2022 20:54
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045
Transferler
-71.130.227 71.130.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.882.284 -1.590.043 -7.793.059 75.499.182 2.706.121 78.205.303
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -11.594.178 517.665.011 -2.035.611 34.897.360 22.958.336 -7.793.059 660.574.819 3.401.529 663.976.348
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.262.824 562.915.944 -4.850.226 34.897.360 22.958.336 -668.212.140 36.923.410 -1.515.134 35.408.276
Transferler
-668.212.140 668.212.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.585 -2.065.951 845.943 -48.268.558 -49.474.981 -1.155.566 -50.630.547
Dönem Sonu Bakiyeler
64.864.800 41.612.160 -17.249.239 560.849.993 -4.004.283 34.897.360 -645.253.804 -48.268.558 -12.551.571 -2.670.700 -15.222.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.079.853 -270.113.193
Dönem Karı (Zararı)
-49.424.124 -5.447.827
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-49.424.124 -5.447.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-18.925.861 -38.610.896
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 20.412.991 24.409.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-139.380 -110.652
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -139.380 -110.652
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-32.362.340 17.337.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.742.951 13.965.481
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.393.805 2.538.799
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-51.499.096 833.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.215.625 18.380.104
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.610.349 -477.280
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 30.825.974 25.886.241
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 0 -7.028.857
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19 -42.596.554 -51.019.828
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 93.852 -248.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 5.889.974 -11.985.598
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
559.971 -35.373.061
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
559.971 -35.373.061
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
251.341.222 -166.967.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
448.931.967 85.034.539
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.736.861 32.535.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
446.195.106 52.499.008
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
26.438.118 -37.213.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.438.118 -37.213.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
75.900.130 -44.669.180
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
75.900.130 -44.669.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
151.824.714 24.272.807
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.752.848 -53.276.327
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.945.939 -104.382.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-77.960.374 -27.337.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-314.985.565 -77.045.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.682.929 16.826.562
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
33.937.390 -27.644.174
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
33.937.390 -27.644.174
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.675.239 -36.252.140
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.675.239 -36.252.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.337.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
182.991.237 -211.025.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.333.697 -25.747.345
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -1.736.772
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 422.313 -31.603.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.806.880 80.687.429
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 58.611.531
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.756.222 35.538.245
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.215.571 35.538.245
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.540.651 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.357.496 -13.939.627
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.357.496 -9.331.552
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -4.608.075
Alınan Faiz
19 1.610.349 477.280
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.815.955 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.162.673 109.706.390
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 376.474.130 399.982.155
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -426.637.406 -266.490.035
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.070.200 -6.716.837
Ödenen Faiz
-26.929.197 -17.068.893
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.110.300 -79.719.374
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
81.196.146 19.329.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.306.446 -60.390.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 541.970.727 307.221.733
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 694.277.173 246.831.667
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 694.277.173 541.970.727
Finansal Yatırımlar
2.056.680
Ticari Alacaklar
1.032.176.019 1.348.616.225
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 15.415.482 16.530.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.016.760.537 1.332.086.135
Diğer Alacaklar
2.554.096 2.901.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.554.096 2.901.515
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
552.412.873 572.161.427
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
4 552.412.873 572.161.427
Stoklar
8 265.064.301 379.632.146
Peşin Ödenmiş Giderler
61.089.025 36.731.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 33.140.584 33.562.897
Diğer Dönen Varlıklar
10.858.448 33.387.741
ARA TOPLAM
2.653.629.199 2.948.964.059
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.653.629.199 2.948.964.059
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
19.685.492 17.926.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 8.527.485 8.621.337
Maddi Duran Varlıklar
9 113.662.853 117.520.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 74.490.778 8.270.350 244.295.352
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 106.185.543 92.125.608
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 163.477.156 169.542.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
754.299.657 717.962.787
TOPLAM VARLIKLAR
3.407.928.856 3.666.926.846
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.192.202.375 1.115.963.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.192.202.375 1.115.963.022
Banka Kredileri
6 1.192.202.375 1.115.963.022
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.893.060 80.859.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
86.893.060 80.859.969
Banka Kredileri
6 10.103.189 12.919.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 76.789.871 67.940.819
Ticari Borçlar
1.363.142.404 1.599.148.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 424.482.389 457.540.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 938.660.015 1.141.608.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 30.533.364 26.272.106
Diğer Borçlar
16.124.718 81.774.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.124.718 81.774.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
425.783.526 356.827.319
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4 425.783.526 356.827.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
207.681.646 247.299.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 18.175.059 26.573.697
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 189.506.587 220.725.732
ARA TOPLAM
3.322.361.093 3.508.145.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.322.361.093 3.508.145.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.465.177 60.918.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
52.465.177 60.918.001
Banka Kredileri
6 0 13.817.167
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 52.465.177 47.100.834
Uzun Vadeli Karşılıklar
48.324.857 47.530.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 48.324.857 47.530.550
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 14.924.689
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.790.034 123.373.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.423.151.127 3.631.518.570
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-12.551.571 36.923.410
Ödenmiş Sermaye
16 64.864.800 64.864.800
Sermaye Düzeltme Farkları
41.612.160 41.612.160
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
543.600.754 545.653.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.249.239 -17.262.824
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.249.239 -17.262.824
Yabancı Para Çevrim Farkları
560.849.993 562.915.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.004.283 -4.850.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.004.283 -4.850.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 34.897.360 34.897.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-645.253.804 22.958.336
Net Dönem Karı veya Zararı
-48.268.558 -668.212.140
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.670.700 -1.515.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-15.222.271 35.408.276
TOPLAM KAYNAKLAR
3.407.928.856 3.666.926.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 686.767.013 491.776.619
Satışların Maliyeti
4 -610.117.156 -474.575.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.649.857 17.201.193
BRÜT KAR (ZARAR)
76.649.857 17.201.193
Genel Yönetim Giderleri
4 -32.599.386 -27.698.744
Pazarlama Giderleri
4 -34.604.754 -23.658.573
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
4 -2.203.227 -5.642.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 139.380 7.138.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -44.786.587 -44.063.109
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.404.717 -76.722.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
67.321 35.455.653
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-621.648 -82.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 267.226 248.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.691.818 -41.101.391
Finansman Gelirleri
19 44.206.903 51.497.108
Finansman Giderleri
19 -49.939.643 -27.829.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-43.424.558 -17.433.425
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.999.566 11.985.598
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -109.592
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -5.889.974 11.985.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.424.124 -5.447.827
DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.424.124 -5.447.827
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.155.566 2.345.232
Ana Ortaklık Payları
-48.268.558 -7.793.059
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına (Kayıp) -0,76200000 -0,08400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.052.366 84.882.284
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
13.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 13.585
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.065.951 84.882.284
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
845.943 -1.229.154
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.080.101 -1.229.154
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.080.101 -1.229.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-1.234.158
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 -1.234.158
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.206.423 83.653.130
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.630.547 78.205.303
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.155.566 2.706.121
Ana Ortaklık Payları
-49.474.981 75.499.182
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024532
BIST