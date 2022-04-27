***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 432.782.727 -445.568 34.897.360 94.088.563 -71.130.227 585.075.637 695.408 585.771.045Transferler-71.130.227 71.130.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)84.882.284 -1.590.043 -7.793.059 75.499.182 2.706.121 78.205.303Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -11.594.178 517.665.011 -2.035.611 34.897.360 22.958.336 -7.793.059 660.574.819 3.401.529 663.976.348Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -17.262.824 562.915.944 -4.850.226 34.897.360 22.958.336 -668.212.140 36.923.410 -1.515.134 35.408.276Transferler-668.212.140 668.212.140Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.585 -2.065.951 845.943 -48.268.558 -49.474.981 -1.155.566 -50.630.547Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -17.249.239 560.849.993 -4.004.283 34.897.360 -645.253.804 -48.268.558 -12.551.571 -2.670.700 -15.222.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI158.079.853 -270.113.193Dönem Karı (Zararı)-49.424.124 -5.447.827Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-49.424.124 -5.447.827Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-18.925.861 -38.610.896Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 20.412.991 24.409.241Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-139.380 -110.652Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -139.380 -110.652Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-32.362.340 17.337.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.742.951 13.965.481Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.393.805 2.538.799Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-51.499.096 833.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.215.625 18.380.104Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -1.610.349 -477.280Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 30.825.974 25.886.241Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 0 -7.028.857Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler19 -42.596.554 -51.019.828Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 93.852 -248.410Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 5.889.974 -11.985.598Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler559.971 -35.373.061Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler559.971 -35.373.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler251.341.222 -166.967.077Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler448.931.967 85.034.539İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.736.861 32.535.531İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)446.195.106 52.499.008Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler26.438.118 -37.213.765İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26.438.118 -37.213.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler75.900.130 -44.669.180Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)75.900.130 -44.669.180Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler151.824.714 24.272.807Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-20.752.848 -53.276.327Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-392.945.939 -104.382.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-77.960.374 -27.337.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-314.985.565 -77.045.136Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.682.929 16.826.562Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler33.937.390 -27.644.174Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)33.937.390 -27.644.174Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.675.239 -36.252.140İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-73.675.239 -36.252.140İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 10.337.501Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları182.991.237 -211.025.800Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.333.697 -25.747.345Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -1.736.772Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 422.313 -31.603.276YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.806.880 80.687.429Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 58.611.531Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.756.222 35.538.245Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.215.571 35.538.245Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.540.651 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.357.496 -13.939.627Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.357.496 -9.331.552Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -4.608.075Alınan Faiz19 1.610.349 477.280Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.815.955 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.162.673 109.706.390Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 376.474.130 399.982.155Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -426.637.406 -266.490.035Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.070.200 -6.716.837Ödenen Faiz-26.929.197 -17.068.893YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.110.300 -79.719.374Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi81.196.146 19.329.308NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)152.306.446 -60.390.066DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 541.970.727 307.221.733DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 694.277.173 246.831.667Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 694.277.173 541.970.727Finansal Yatırımlar2.056.680Ticari Alacaklar1.032.176.019 1.348.616.225İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 15.415.482 16.530.090İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.016.760.537 1.332.086.135Diğer Alacaklar2.554.096 2.901.515İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.554.096 2.901.515Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar552.412.873 572.161.427Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları4 552.412.873 572.161.427Stoklar8 265.064.301 379.632.146Peşin Ödenmiş Giderler61.089.025 36.731.381Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 33.140.584 33.562.897Diğer Dönen Varlıklar10.858.448 33.387.741ARA TOPLAM2.653.629.199 2.948.964.059TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.653.629.199 2.948.964.059DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar19.685.492 17.926.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 8.527.485 8.621.337Maddi Duran Varlıklar9 113.662.853 117.520.639Kullanım Hakkı Varlıkları11 74.490.778 8.270.350 244.295.352Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 106.185.543 92.125.608Ertelenmiş Vergi Varlığı20 163.477.156 169.542.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR754.299.657 717.962.787TOPLAM VARLIKLAR3.407.928.856 3.666.926.846KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.192.202.375 1.115.963.022İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.192.202.375 1.115.963.022Banka Kredileri6 1.192.202.375 1.115.963.022Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları86.893.060 80.859.969İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları86.893.060 80.859.969Banka Kredileri6 10.103.189 12.919.150Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 76.789.871 67.940.819Ticari Borçlar1.363.142.404 1.599.148.842İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 424.482.389 457.540.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 938.660.015 1.141.608.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 30.533.364 26.272.106Diğer Borçlar16.124.718 81.774.643İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.124.718 81.774.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler425.783.526 356.827.319Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 425.783.526 356.827.319Kısa Vadeli Karşılıklar207.681.646 247.299.429Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 18.175.059 26.573.697Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 189.506.587 220.725.732ARA TOPLAM3.322.361.093 3.508.145.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.322.361.093 3.508.145.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar52.465.177 60.918.001İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar52.465.177 60.918.001Banka Kredileri6 0 13.817.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 52.465.177 47.100.834Uzun Vadeli Karşılıklar48.324.857 47.530.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 48.324.857 47.530.550Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 14.924.689TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.790.034 123.373.240TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.423.151.127 3.631.518.570ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-12.551.571 36.923.410Ödenmiş Sermaye16 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)543.600.754 545.653.120Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.249.239 -17.262.824Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.249.239 -17.262.824Yabancı Para Çevrim Farkları560.849.993 562.915.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.004.283 -4.850.226Yabancı Para Çevrim Farkları-4.004.283 -4.850.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-645.253.804 22.958.336Net Dönem Karı veya Zararı-48.268.558 -668.212.140Kontrol Gücü Olmayan Paylar-2.670.700 -1.515.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-15.222.271 35.408.276TOPLAM KAYNAKLAR3.407.928.856 3.666.926.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 686.767.013 491.776.619Satışların Maliyeti4 -610.117.156 -474.575.426TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.649.857 17.201.193BRÜT KAR (ZARAR)76.649.857 17.201.193Genel Yönetim Giderleri4 -32.599.386 -27.698.744Pazarlama Giderleri4 -34.604.754 -23.658.573Araştırma ve Geliştirme Giderleri4 -2.203.227 -5.642.110Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 139.380 7.138.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -44.786.587 -44.063.109ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-37.404.717 -76.722.862Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler67.321 35.455.653Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-621.648 -82.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 267.226 248.410FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-37.691.818 -41.101.391Finansman Gelirleri19 44.206.903 51.497.108Finansman Giderleri19 -49.939.643 -27.829.142SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-43.424.558 -17.433.425Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.999.566 11.985.598Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -109.592Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -5.889.974 11.985.598SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-49.424.124 -5.447.827DÖNEM KARI (ZARARI)-49.424.124 -5.447.827Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.155.566 2.345.232Ana Ortaklık Payları-48.268.558 -7.793.059Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına (Kayıp) -0,76200000 -0,08400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.052.366 84.882.284Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar13.585Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3 13.585Yabancı Para Çevrim Farkları-2.065.951 84.882.284Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar845.943 -1.229.154Yabancı Para Çevrim Farkları2.080.101 -1.229.154Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.080.101 -1.229.154Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-1.234.158Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3 -1.234.158DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.206.423 83.653.130TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.630.547 78.205.303Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.155.566 2.706.121Ana Ortaklık Payları-49.474.981 75.499.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024532BIST