***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 05.05.2022Genel Kurul Tarihi 01.06.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe PENDİKAdres Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması,4 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,6 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve kararı,7 - Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,8 - 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2022 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,9 - 2021 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,11 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması,12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,14 - Dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Davet Gündem ve Vekaletname_01.06.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GK Bilgilendirme Dokumanı_01.06.2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 Haziran 2022, Çarşamba günü saat 11:00'de Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir.Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Netaş 01.06.2022 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Netas 01.06.2022 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar1 Haziran 2022, Çarşamba günü saat 11:00'de Şirket merkezi Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı, No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul adresinde yapılan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli ekteki gibidir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033852BIST