***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
25.09.2020 17:19
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Covid 19 (koronavirus) salgınının yaratabileceği olumsuz etkiler düşünülerek, Şirketimizin 13.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında daha önce 21.07.2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının daha sonra belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmişti. Bu kapsamda iptal edilen bir süreçtir.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876751
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,61
|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
|: 1.120
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1.135
En Düşük
1.124
18:057,6651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6870
En Düşük
7,5122
18:058,9165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,9150
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|Önceki Kapanış
|: 8,9100
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8,9420
En Düşük
8,7728
18:05459,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,83
|Açılış
|: 459,78
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|Önceki Kapanış
|: 457,96
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459,86
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
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|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
|
|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
|
|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
|
|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|34.905.296
|% -9,96
|
|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
|% 1,47
|
|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
|
|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
|
|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
|
|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
|
|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
|
|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
|
|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6621
|7,6651
|% 0,52
|
|Euro
|8,9090
|8,9165
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7195
|9,7682
|% 0,33
|
|Frank
|8,2183
|8,2678
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0372
|2,0474
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-2,24
|
|Altın Gr.
|460
|460
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,05
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