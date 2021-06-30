***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtılmamasına İlişkin Teklifin Genel Kurulda Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTAS00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, NETAS, TRANETAS91H6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTAS00012 0 0B Grubu, NETAS, TRANETAS91H6 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2020 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem karı olmaması ve ekonomik belirsizliklerin sürmesi sebebiyle kar payı dağıtımı yapılmayacaktır.30 Haziran 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu_30.06.2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUNETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.864.8002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.987.582* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -68.967.247 44.243.2894. Vergiler ( - ) 1.965.7565. Net Dönem Kârı -70.933.003 44.243.2896. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -211.559.2777. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -70.933.003Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -70.933.0039. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 88.77210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -70.844.23111. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945066BIST