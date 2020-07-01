***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Uyumdan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Emre Şehsuvaroğlu görevinden ayrılmıştır. Kendisine şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ederiz. 2016 yılından beri şirketimizde Satın Alma ve Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapan Sayın Börgehan Köksal'ın, 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Uyumdan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853792BIST