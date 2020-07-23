***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 18:16
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 5 Mart 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, CEO/ Genel Müdür'e bağlı görev yapmak üzere, Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi atanmasına karar verilmişti. Bu karar paralelinde Sayın Bowen Mei Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (Chief Operating Officer, COO) olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861447
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
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7,9509
En Düşük
7,9032
18:05415,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,33
|Açılış
|: 415,69
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.654.784
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.756.303
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.756.303
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6939
|8,7375
|% -0,07
|
|Frank
|7,3670
|7,4113
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|19,24
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.724
|26,50
|
|Tam
|2.782
|2.795
|27,20
|
|Yarım
|1.350
|1.367
|13,30
|
|Çeyrek
|677
|685
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,39
|
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