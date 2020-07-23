***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 5 Mart 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, CEO/ Genel Müdür'e bağlı görev yapmak üzere, Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi atanmasına karar verilmişti. Bu karar paralelinde Sayın Bowen Mei Operasyonlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (Chief Operating Officer, COO) olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861447BIST